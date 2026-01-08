scorecardresearch
 
दिल्ली: पेड़ की टहनी गिरने से राहगीर की गई जान, PWD पर उठे सवाल

दिल्ली के नारायणा विहार में रिंग रोड पर पेड़ों की छंटाई के दौरान गिरी टहनी की चपेट में आने से 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. घायल को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पेड़ की टहनी गिरने से मौत. (Photo: Representational)
देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके नारायणा विहार से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. गुरुवार को रिंग रोड पर पेड़ों की छंटाई (प्रूनिंग) के दौरान एक भारी टहनी गिरने से 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, मृतक की पहचान मुक़ेश के रूप में हुई है, जो नारायणा गांव का रहने वाला था. वह रोज़मर्रा की तरह रिंग रोड से गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे चल रहे पेड़ों की छंटाई के दौरान अचानक एक बड़ी टहनी उसके ऊपर गिर पड़ी. हादसा इतना गंभीर था कि मुक़ेश मौके पर ही बुरी तरह घायल हो गया.

छंटाई के दौरान हादसा

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मुक़ेश को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

पुलिस ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ, उस दौरान रिंग रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ों की छंटाई का काम चल रहा था. हालांकि, इस मामले में पीडब्ल्यूडी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

आरएमएल अस्पताल में मृत घोषित

यह भी साफ नहीं हो सका है कि छंटाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, और क्या सड़क से गुजरने वाले लोगों को पहले से सतर्क किया गया था.

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. संबंधित धाराओं में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

 

