दिल्ली: पेड़ की टहनी गिरने से राहगीर की गई जान, PWD पर उठे सवाल

देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके नारायणा विहार से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. गुरुवार को रिंग रोड पर पेड़ों की छंटाई (प्रूनिंग) के दौरान एक भारी टहनी गिरने से 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, मृतक की पहचान मुक़ेश के रूप में हुई है, जो नारायणा गांव का रहने वाला था. वह रोज़मर्रा की तरह रिंग रोड से गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे चल रहे पेड़ों की छंटाई के दौरान अचानक एक बड़ी टहनी उसके ऊपर गिर पड़ी. हादसा इतना गंभीर था कि मुक़ेश मौके पर ही बुरी तरह घायल हो गया.

छंटाई के दौरान हादसा

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मुक़ेश को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

पुलिस ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ, उस दौरान रिंग रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ों की छंटाई का काम चल रहा था. हालांकि, इस मामले में पीडब्ल्यूडी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Advertisement

आरएमएल अस्पताल में मृत घोषित

यह भी साफ नहीं हो सका है कि छंटाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, और क्या सड़क से गुजरने वाले लोगों को पहले से सतर्क किया गया था.

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. संबंधित धाराओं में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----