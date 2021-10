कोयले की कमी! दिल्ली में बिजली संकट टालने को लेकर बैठक, केजरीवाल का PM को खत

बिजली संकट पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन सभी बिजली कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली तीनों बिजली कंपनियों BSES राजधानी, बीएसईएस यमुना और TPDDL के अधिकारी मौजूद हैं.

बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कोयले की कमी से उत्पन्न हुआ बिजली संकट कितना बड़ा है और इसे कैसे टाला जा सकता है. इधर, कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है.

Delhi could face a power crisis. I am personally keeping a close watch over the situation. We are trying our best to avoid it. In the meanwhile, I wrote a letter to Hon’ble PM seeking his personal intervention. pic.twitter.com/v6Xm5aCUbm