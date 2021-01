दिल्ली हिंसा: किसान नेताओं के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस, आर्म्स एक्ट भी लगा

दिल्ली में 26 जनवरी पर हिंसा मामले में एक्शन की शुरुआत हो गई है. गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि जिन नेताओं पर मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा, जिनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होगा उनके पासपोर्ट भी जब्त होंगे. इधर दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपी किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली पुलिस ने किसान नेता योगेंद्र यादव समेत करीब 20 नेताओं को नोटिस भेजा है. पुलिस का कहना है कि किसान नेताओं ने हमें धोखा दिया, हालांकि किसान नेता हिंसा को लेकर प्रशासन पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं. उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने रूट को लेकर कंफ्यूजन किया. किसानों ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

गृह मंत्री अमित शाह ने ली अधिकारियों की बैठक

सूत्रों के मुताबिक, कल रात गृह मंत्री अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी ली, जबकि आज सुबह दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और कानून व्यवस्था कायम करने के इंतजाम पर बैठक ली. इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी शामिल थे.

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनका पासपोर्ट जब्त करने और उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे. इसके बाद हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया था. यह नोटिस आरोपी फरार न हो सके, इसलिए जारी किया गया है.

उपद्रवियों पर लगी आर्म्स एक्ट की भी धारा

इस बीच लाल किला में उपद्रव के मामले में दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई है. कोतवाली थाने में पुलिस की ओर से 27 जनवरी को दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई गई है. इसके साथ ही Prevention of Damage to Public Property act, The Ancient Mouments and Archaeologicial Sites and Remains Act भी लगाई गई है.

सह आरोपी के कारण किसान नेताओं पर भी लगी धाराएं

हिंसा को लेकर जो 25 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 37 किसान नेताओं के नाम हैं, जो FIR दर्ज हुई है, उनमें आपराधिक षड्यंत्र (120B) ,डकैती,घातक हथियार का प्रयोग और हत्या के प्रयास (307) जैसी 13 से ज्यादा संगीन IPC की धाराएं लगाई गई हैं.

एफआईआर के मुताबिक सभी किसान नेता सह-आरोपी हैं, चूंकि एफआईआर में धारा 120b लगी है तो बाकी धाराएं खुद ब खुद जुड़ जाती हैं. ऐसे में किसान नेताओं के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो सह आरोपी के तौर पर लगी हैं.

SLR मैगजीन समेत कई सामान चोरी

पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, लाल किले से उपद्रवियों ने रस्सी, चैन, लोहे, रॉड, एंटी राइट गियर, 20 कारतूस के साथ एक एमपी 5 मैगजीन, 20 कारतूस के साथ एक एसएलआर मैगजीन चोरी की है. इन सभी सामानों की तलाश की जा रही है.

हेड कांस्टेबल ने बताई आपबीती

लाल किले की घटना पर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सतीश ने पूरी आपबीती बताई. सतीश ने बताया कि कैसे गेट तोड़ा गया, कैसे उपद्रवी लाल किले पर चढ़ गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया. इसी दौरान सतीश पर एक युवक ने लोहे की रॉड से वार किया, जिससे सतीश के सिर पर चोट लगी.