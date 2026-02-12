दिल्ली: पुरानी रंजिश में नाबालिग समेत 7 लोगों ने युवक को घेरा, फिर चाकू से गोदकर मार डाला

देश की राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक 17 साल के नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने चार नाबालिगों समेत सात लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 9:36 बजे की है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक सलीम को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. कुछ आरोपी उसे मुक्कों और लातों से मारते रहे, जबकि अन्य ने चाकू से कई बार वार किए. गंभीर रूप से घायल सलीम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेडिकल रिपोर्ट में उसके सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चाकू के घाव पाए गए हैं.

मृतक सलीम जे जे कॉलोनी का रहने वाला था. इस मामले में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सात संदिग्धों को पकड़ा है.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जे जे कॉलोनी निवासी सलीन (21), साहिल (20) और फहाद (18) के रूप में हुई है. इसके अलावा 16 से 17 साल उम्र के चार नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार इनमें से एक नाबालिग पहले हत्या के प्रयास के मामले में भी शामिल रहा है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल चार चाकू भी बरामद किए हैं.

जांच के दौरान मोहम्मद फारुख नाम का एक और शख्स सामने आया है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि इस मामले में साजिश और उकसाने की भूमिका हो सकती है.

घटना के कई सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें आरोपी पहले सलीम को घेरते और फिर उस पर हमला करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में सलीम को भागने की कोशिश करते देखा जा सकता है, लेकिन आरोपी उसे पकड़कर हमला करते हैं. मृतक की दादी ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से उसकी परवरिश की थी और वह अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन आरोपियों ने उस पर बेरहमी से हमला किया.

