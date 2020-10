Delhi Air Pollution: जहरीली हुई दिल्ली की हवा, लगातार दूसरे दिन AQI लेवल 400 पार

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है. इससे यहां के लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार की सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 408 ('गंभीर' श्रेणी ) पर, द्वारका सेक्टर-8 में 405 ('गंभीर' श्रेणी ) पर, अलीपुर में 403 ('गंभीर' श्रेणी ) पर, जहांगीरपुरी में 423 ('गंभीर' श्रेणी ) पर दर्ज किया गया.

केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी के अनुसार दिल्ली के 'पीएम 2.5' प्रदूषण में पराली जलाए जाने से निकलने वाले प्रदूषकों की हिस्सेदारी गुरुवार को बढ़ कर 36 प्रतिशत हो गई, जो इस मौसम में सर्वाधिक है. 'पीएम 2.5' वायु में मौजूद 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के कण हैं.

Delhi: Air quality deteriorates in the national capital with the rise of pollutants in the atmosphere; visuals from near Akshardham.



Air Quality Index is at 404 in Patparganj, in 'severe' category as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/FbnewPM1Oh