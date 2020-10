Delhi Air Pollution: दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण लेवल, लेकिन खतरा बरकरार, जानें अगले 4 दिन का हाल

दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो गया लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी "बहुत खराब" श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार की सुबह दिल्ली के मुंडका में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर 325 रहा. वहीं, आनंद विहार में AQI लेवल 313, पटपड़गंज में 309 और आरके पुरम में AQI लेवल 305 रहा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि हवा की गति बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार होने की संभावना है. हवा की गति कम होने और तापमान कम होने से प्रदूषक पदार्थ सतह के करीब हवा में जम जाते हैं, जबकि हवा की गति तेज होने से प्रदूषकों के बिखराव में मदद मिलती है. दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई का स्तर 335 दर्ज किया गया था. वहीं, सोमवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 353 था. यह रविवार को 349, शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366 था.

