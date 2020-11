Delhi Air Pollution: टेंशन बढ़ा रही दिल्ली की 'खराब हवा', ये है प्रदूषण फैलने का सबसे बड़ा कारण!

दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी एक गहरी चिंता का विषय बना हुआ है. खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' कैटेगरी में दर्ज की गई. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिल्ली के आस पास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को बताया जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 49% की वृद्धि हुई है.

मंगलवार की सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में दृश्यता काफी खराब दिखी. हवा में धुएं से बना स्मॉग दिखा जिसके कारण विजिबिलिटी काफी घट गई. सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता ट्रैकर के मुताबिक मंगलवार की सुबह राजधानी के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 अंक दर्ज किया गया, जिससे हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' हो गई.

इससे पहले सोमवार को दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स) 293 दर्ज किया गया था, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है.

