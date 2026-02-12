scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹55,000 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, 2021 से 2025 तक शिकायतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2021 से 2025 के बीच साइबर ठगी के मामलों में लगातार तेज बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान साइबर अपराधियों ने लोगों के खातों से ₹55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली. अकेले 2025 में ₹22,495 करोड़ की ठगी हुई और 24 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं.

Advertisement
X
साइबर ठगी के मामलों में इजाफा (File Photo: Unsplash.com)
साइबर ठगी के मामलों में इजाफा (File Photo: Unsplash.com)

देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जानकारी देते हुए बताया कि 2021 से 2025 के बीच साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों ने लोगों के खातों से ₹55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ा ली. मंत्रालय के मुताबिक पिछले पांच सालों में कुल 6 करोड़ 58 लाख 9063 शिकायतें साइबर ठगी से जुड़ी दर्ज की गईं.

रिपोर्ट में बताया गया कि अकेले 2025 में ही साइबर ठगों ने ₹22,495 करोड़ की ठगी की. इसी साल 24 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. शिकायतों में हर साल बड़ा उछाल देखने को मिला.

55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ाई

सम्बंधित ख़बरें

पकड़े गए चार साइबर ठग (Photo: Screengrab)
फर्जी खातों के जरिए ठगी, विदेशी आकाओं से जुड़े तार, आगरा में साइबर ठगी में 4 गिरफ्तार
पुलिस के हवाले कर दिए मोबाइल. (Photo: Screengrab)
जहां होती थी साइबर ठगी, वहीं क्राइम के खिलाफ उठी आवाज, पुलिस को सौंपे 68 मोबाइल
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Screengrab)
शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 12 करोड़ की साइबर ठगी, चाइनीज गिरोह का आरोपी गिरफ्तार
Daulatpur village ​​Mathura UP
साइबर ठगी के ल‍िए बदनाम गांव से ही उठी इसके ख‍िलाफ आवाज
Punjab Aajtak
पूर्व IG से साइबर ठगी, क्यों की जान देने की कोशिश? देखें पंजाब आजतक

साल 2021 में 2,62,846 शिकायतें दर्ज हुईं, जो 2022 में बढ़कर 6,94,446 हो गईं. 2023 में यह संख्या 13,10,357 तक पहुंची. 2024 में 19,18,835 शिकायतें दर्ज हुईं और 2025 में यह आंकड़ा 24,02,579 हो गया.

साइबर ठगी के मामलों लगातार हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार ठगी की रकम भी लगातार बढ़ी. 2021 में ₹551 करोड़, 2022 में ₹2,290 करोड़, 2023 में ₹7,465 करोड़, 2024 में ₹22,848 करोड़ और 2025 में ₹22,495 करोड़ की ठगी रिपोर्ट हुई. हालांकि मंत्रालय ने बताया कि I4C सिस्टम की मदद से 2025 में ₹8,189 करोड़ की रकम को साइबर फ्रॉड होने से बचाया भी गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement