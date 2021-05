कोरोना वैक्सीन की कमी क्यों, सप्लाई क्यों रुकी? वैक्सीन विदेश भेजने पर बीजेपी ने दी ये सफाई

वैक्सीन की किल्लत पर अब केंद्र और राज्य सरकारों में आर-पार की लड़ाई छिड़ गई है. बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया. मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के कारण भारत बायोटेक ने दिल्ली को 67 लाख कोवैक्सीन देने से मना कर दिया है. दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब भी दिया गया है, बताया गया है कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई है.

दिल्ली सरकार ने केंद्र पर साधा निशाना

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मसले पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने कुल 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 67 लाख कोविशील्ड और 67 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर था.

मनीष सिसोदिया के मुताबिक, अब दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है. क्योंकि भारत बायोटेक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है. मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक द्वारा लिखी चिट्ठी भी साझा कर दी.

क्लिक करें: वैक्सीन की कमी से हाहाकार, प्रियंका का तंज- मोदीजी फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचवाई मगर...



जिसमें भारत बायोटेक ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के अधिकारियों की नीतियों के अनुसार ही वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं. ऐसे में हम आपको कोवैक्सीन की अतिरिक्त सप्लाई नहीं कर सकते हैं. मनीष सिसोदिया के मुताबिक, कोवैक्सीन की सप्लाई बंद होने की वजह से दिल्ली में करीब 100 वैक्सीन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है.



अब दिल्ली सरकार ने मांग की है कि वैक्सीन को लेकर केंद्र को एक सही नीति अपनानी चाहिए, जिसमें सभी को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा सके. इसके अलावा केंद्र सरकार को वैक्सीन को विदेशों में भेजना बंद करना चाहिए, ताकि अपने देश की मांग को पूरा किया जा सके.

Vaccine mismanagement by Centre Gov-

Covaxin refuses to supply vaccine citing directives of Gov. & limited availability.



Once again I would say exporting 6.6cr doses was biggest mistake. We are forced to shutdown 100 covaxin-vaccination sites in 17 schools due to no supply pic.twitter.com/uFZSG0y4HM