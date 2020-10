मानहानि केस: कपिल मिश्रा ने मंत्री सत्येंद्र जैन से बिना शर्त मांगी माफी

भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से मानहानि के एक केस में माफी मांग ली है. कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने उनपर केस किया था और अब दोनों ने आपस में मामला सुलझा लिया है.



कपिल मिश्रा द्वारा माफी मांगने के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने मानहानि के मुकदमे को वापस ले लिया है. दोनों में आपसी समझौते के बाद अदालत ने इस केस को खत्म कर दिया.



इस केस को लेकर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा गया है कि सत्य की जीत होती है. कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन से बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है. इससे ये साबित होता है कि ये सब आरोप राजनीति से प्रेरित थे.

Truth prevails!



Kapil Mishra tenders unconditional apology to Hon'ble Cabinet Minister Shri @SatyendarJain for levelling false charges of corruption against him.



Admits directing baseless and politically motivated charges against the AAP leader. pic.twitter.com/USQUklVfnQ