गरुड़ प्रकाशन छापेगा 'Delhi Riots 2020' किताब, कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर दी जानकारी

प्रकाशन संस्था 'ब्लूम्सबेरी इंडिया' ने दिल्ली हिंसा से जुड़ी एक किताब "Delhi Riots 2020 - The Untold Story" को प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया है. इस फैसले को लेकर अब प्रकाशन संस्था पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने प्रकाशक के हाथ खींचने को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. बीजेपी नेता ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा, एक किताब से डर गए अभिव्यक्ति की आजादी के फर्जी ठेकेदार, ये किताब छ्प ना जाएं, ये किताब कोई पढ़ ना लें, तुम्हारा ये डर इस किताब की जीत है, तुम्हारा ये डर हमारी सच्चाई की जीत है.

कपिल मिश्रा ने बाद नें एक और ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने कहा, ''ब्लूम्सबेरी इंडिया' को "Delhi Riots 2020 - The Untold Story" के लेखकों ने नोटिस भेजा है. प्रकाशन संस्था के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला विश्वास तोड़ने का है, इसलिए कानून सजा मिलनी चाहिए.'

इस ट्वीट में उन्होंने किताब की लेखिका मोनिका अरोड़ा का नोटिस भी संलग्न किया है. जिसमें लेखिका ने प्रकाशन संस्था से जवाब देने को कहा है.

