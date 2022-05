Dental Surgeon Cadre: दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन्स कैडर के गठन को दी मंजूरी, डॉक्टरों को होंगे ये फायदे

How will Dental Surgeon Cadre Help: दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन्स के लिए कैडर के गठन को मंजूरी देकर डेंटिस्ट्स को तोहफा दिया है. डेंटल सर्जन कई सालों से ऐसे कैडर के गठन की मांग कर रहे थे. अब दिल्ली सरकार ने इनकी इस मांग को पूरा कर दिया है.

X

Dental Surgeon Cadre