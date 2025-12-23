scorecardresearch
 
ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हुई 11वीं की छात्रा की मौत, AIIMS के डॉक्टरों ने की पुष्ट‍ि

अमरोहा जिले की 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत अत्यधिक फास्ट फूड सेवन के कारण हुई, जिससे उसकी आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं. दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने फास्ट फूड को मौत का मुख्य कारण बताया है. ये घटना बच्चों और किशोरों में बढ़ती जंक फूड की आदतों के प्रति एक गंभीर चेतावनी है. परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं.

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत का कारण अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन बताया गया है. इलाज के दौरान दिल्ली के एम्स अस्पताल में छात्रा की मौत हो गई. डॉक्टरों के मुताबिक, लंबे समय तक जंक फूड खाने से उसकी आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं.

जानकारी के अनुसार, छात्रा अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अफगान मोहल्ले की रहने वाली थी. परिजनों का कहना है कि छात्रा को चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा और बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने की आदत थी. कुछ समय से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने पर दिल्ली एम्स रेफर किया गया.

डॉक्टरों के मुताबिक, फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से छात्रा की आंतों में गंभीर समस्या पैदा हो गई थी. आंतों को साफ करने के लिए सर्जरी भी की गई, लेकिन इसके बावजूद छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. एम्स के डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर फास्ट फूड को ही छात्रा की हालत बिगड़ने और मौत का कारण बताया है.

इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर चिंता जताई जा रही है. ये मामला बच्चों और किशोरों में बढ़ती जंक फूड की आदतों को लेकर एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.

