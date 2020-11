दिल्ली: एक दिन में 8 हजार से ज्यादा कोरोना केस, माकन बोले- CM शहर को तुरंत करें लॉकडाउन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने बुधवार को कोरोना संक्रमण के 8,593 नए मामले सामने आने पर दिल्ली में लॉकडाउन लागू किए जाने की मांग की है. अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें.

अजय माकन ने ट्वीट किया कि अरविंज केजरीवाल दिल्ली में तुरंत लॉकडाउन करें. दिल्ली में रिकॉर्ड टूट गया है, जहां पिछले 24 घंटे में कोविड के 8,593 मामले सामने आए हैं बेहतर होगा कि हम दिवाली न मनाएं जहां हजारों (या लाख से ज्यादा) लोगों के लिए यह अंतिम दिवाली न साबित हो. प्लीज यह एक आपात स्थिति है.

.@ArvindKejriwal ji, lock Delhi down immediately!



Delhi breaks record-

We have 8,593 COVID cases in last 24 hours!



Better that we don’t celebrate Diwali, than thousands (or even lakhs) celebrating their last Diwali!



Please, it’s an emergency! pic.twitter.com/F2I9aPl1fP