क्लाउड सीडिंग से छठ घाट तक... AAP ने रेखा सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए खुद को बदला

पिछले 15 दिनों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से हमला बोला है, उसने सत्ताधारी रेखा सरकार को हिला दिया है. कृत्रिम बारिश, एयर पॉल्यूशन से लेकर छठ पर्व के दौरान यमुना घाट की सफाई तक - हर बड़े मुद्दे पर AAP ने दिल्ली सरकार को घेरा है. इस नई रणनीति के पीछे AAP दिल्ली के प्रमुख सौरभ भारद्वाज माने जा रहे हैं.

जब दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इशारा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा के दिन यमुना के वासुदेव घाट पर डुबकी लगा सकते हैं, तब सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी कर बताया कि वहां “साफ गंगा का पानी सोनिया विहार से लाकर एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है.”

इस वीडियो के बाद पीएम मोदी का घाट पर जाना नहीं हुआ. हालांकि उनकी यात्रा आधिकारिक रूप से कहीं घोषित नहीं थी, लेकिन AAP ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया.

भारद्वाज का वीडियो विपक्षी INDIA गठबंधन के कई नेताओं ने साझ की. यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस - द्वारा भी शेयर किया गया. भारद्वाज ने यमुना के पानी की जांच रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें मानव मल (फीकल कोलीफॉर्म) की मात्रा बहुत अधिक पाई गई थी. उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पहले केजरीवाल सरकार पर यमुना को लेकर हमला करती थी, अब वही चुप है.

नई रणनीति: डॉक्यूमेंट, वीडियो और ‘रोस्ट कल्चर’

AAP ने अब हमला करने का तरीका बदल दिया है. वे सरकार के खिलाफ बातों के बजाय सबूत दिखा रहे हैं. सरकारी दस्तावेज, रिपोर्टें, आदेश, और मज़ाकिया वीडियो. उनसे जुड़ा "रोस्ट कल्चर" यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसने या पैरोडी गाने बनाने का चलन भी शामिल हो गया है.

हाल ही में “क्लाउड सीडिंग” यानी कृत्रिम बारिश कराने की असफल कोशिशों ने विपक्ष को और ताकत दी. सौरभ भारद्वाज और उनके टीम के प्रवक्ता ने अलग-अलग जगहों से वीडियो बनाए जिनमें सरकार के “झूठे दावे” पर सवाल उठाए गए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए.

AAP का “बारिश पर हमला”, कांग्रेस की एंट्री

दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने यह सफाई दी कि बारिश इसलिए नहीं हुई क्योंकि नमी का स्तर सही नहीं था. लेकिन AAP ने इस पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गाना भी बना दिया, जिसमें भारद्वाज, विधायक संजीव झा और बाकी प्रवक्ता छतरी लेकर कमरे में बैठे दिखे.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सौरभ भारद्वाज रोजाना वीडियो कॉल के ज़रिए प्रवक्ताओं को बताते हैं कि वायु और जल प्रदूषण के मुद्दों को कैसे तकनीकी रूप से समझाना है ताकि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में असरदार तरीके से रखा जा सके. अब यह पार्टी की पहचान बन गई है - “ग्राउंड रिपोर्टिंग” वीडियो, मजाकिया अंदाज, और दस्तावेज़ों के साथ तीखा हमला.

इस बीच, कांग्रेस ने भी अब दिल्ली बीजेपी सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है. युवा कांग्रेस ने तो “बारिश चोरी” का केस तक दर्ज करा दिया - यह साफ संकेत था कि सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहना ही अब हर पार्टी का मकसद है.

रेखा सरकार पर बढ़ता दबाव

इन हमलों के बीच, हवा में नमी न होने की वजह से दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट रोक दिया है. यह प्रयोग रेखा सरकार की छवि सुधारने और प्रदूषण कम करने की कोशिश था, लेकिन फिलहाल यह उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है.

