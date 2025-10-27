'नकली AQI, नकली यमुना, नकली सनातनी सरकार', छठ को लेकर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार को घेरा

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. एक के बाद एक पोस्ट में भारद्वाज ने कहा कि 'नकली AQI, नकली यमुना, नकली सनातनी... छठ महापर्व पर बीजेपी सरकार ने सारे शराब के ठेके खोल दिए. केजरीवाल सरकार में छठ के दौरान ठेके बंद रहते थे, लेकिन अब नकली सनातन सरकार में सभी ठेके खुले हैं.'

सौरभ भारद्वाज ने यमुना में छोड़े जा रहे पानी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली की यमुना में 10 दिन के लिए हथनीकुंड बैराज से पानी डायवर्ट किया गया है. बीजेपी सरकार ने सिर्फ बिहार चुनाव के लिए हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ा है ताकि साफ यमुना का दिखावा किया जा सके.

एक हफ्ते बाद खुल जाएगी सरकार की पोल

AAP नेता ने दावा किया कि एक हफ्ते बाद भाजपा की पोल खुल जाएगी, क्योंकि जैसे ही पानी का यह प्रवाह रुकेगा, यमुना की असली हालत सामने आ जाएगी.

भारद्वाज ने बीजेपी पर वोट पॉलिटिक्स के लिए धार्मिक पर्वों का दिखावा करने का भी आरोप लगाया.

---- समाप्त ----