'टैक्सपेयर्स के पैसे पर नौटंकी सर्कस...', क्लाउड सीडिंग फेल होने के बाद दिल्ली सरकार पर AAP हमलावर

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल फेल होने पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'केंद्र पहले ही बता चुका था कि सर्दियों में यह मुमकिन नहीं.' AAP ने कहा कि विशेषज्ञों ने रसायनों के नुकसान की चेतावनी दी थी.

क्लाइड सीडिंग में खर्च हुए पैसों पर AAP ने दिल्ली सरकार को घेरा (Photo:X@Aam Aadmi Party)
आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के विफल ट्रायल के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिसंबर 2024 में तत्कालीन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को दिए गए जवाब में साफ कर दिया था कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है. 

AAP का आरोप है कि टैक्सपेयर्स के पैसे पर 'नौटंकी सर्कस' किया जा रहा है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कृत्रिम बारिश पर CAQM, IMD और CPCB से विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी. 

एक्सपर्ट्स की राय थी कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) से बनने वाले बादलों के लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अवधि (सर्दियों) में प्राकृतिक बारिश होती है.

ऊंचाई वाले बादलों पर सीडिंग की सीमाएं...

विशेषज्ञों की राय के मुताबिक, ऊंचाई वाले बादलों पर प्रतिबंधों की वजह से सीडिंग नहीं की जा सकती है. यहां तक कि अगर सीडिंग होती भी है, तो बारिश या पानी की बूंदें सतह तक पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाएंगी. यह बात भी विशेषज्ञों ने कही थी.

हानिकारक रसायनों का खतरा

विशेषज्ञों ने क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के नुकसान के बारे में भी चेतावनी दी थी. विशेषज्ञों ने कहा था कि क्लाउड सीडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों का दिल्ली के निवासियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है.

टैक्सपेयर्स के पैसे पर 'नौटंकी सर्कस'

सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि जब केंद्र ने पहले ही कह दिया था कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है, तो पूरे देश को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे पर PR स्टंट और ड्रामा किया जा रहा है. AAP ने कहा कि BJP को अपने पैसे का उपयोग इस 'नौटंकी सर्कस' को फंड देने के लिए करना चाहिए.

