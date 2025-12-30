टीचर्स से आवारा कुत्तों की गिनती पर सियासी संग्राम... AAP ने BJP सरकार को घेरा, शेयर किया आदेश

दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े कामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा है. AAP नेता संजीव झा ने इसे शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक बताया है. झा ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को टैग किया और कहा कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ से आवारा कुत्तों से जुड़े काम कराए जाने के आदेश दिए हैं.

आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को एक्स पर टैग करते हुए एक कथित सरकारी लिस्ट साझा की और कहा कि टीचर्स और स्कूल स्टाफ को आवारा कुत्तों की गिनती जैसे कामों में लगाया जा रहा है.

संजीव झा ने लिखा कि शिक्षा मंत्री ने चुनौती दी थी कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो सोशल मीडिया पर दिखाया जाए. उन्होंने दावा किया कि यह नॉर्थ वेस्ट–A ज़ोन के DDE कार्यालय से जारी आधिकारिक सूची है, जिसके तहत स्कूल स्टाफ से स्ट्रे डॉग्स से जुड़े काम करवाए जा रहे हैं.

AAP नेता ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में शिक्षकों को विदेश भेजकर ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि मौजूदा सरकार में वही टीचर्स आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जा रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बाद में यह न कहा जाए कि यह फैसला अधिकारियों ने अपने स्तर पर लिया और सरकार को जानकारी नहीं थी.

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था...

इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज किया था. उन्होंने एक्स पर लिखा था कि रोज नए झूठ फैलाने से दिल्ली की जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता. अगर दिल्ली सरकार का ऐसा कोई आदेश है तो उसे सार्वजनिक किया जाए. आशीष सूद ने कहा कि AAP अपनी हार की बौखलाहट में घटिया राजनीति कर रही है और जनता पहले ही पार्टी को खारिज कर चुकी है.

बाद में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP के कुछ नेता सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं.

रोज़ सुबह उठकर एक नया झूठ फैलाने से दिल्ली की जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। अगर दिल्ली सरकार का ऐसा कोई भी ऑर्डर है, तो उसे सोशल मीडिया पर डालो, हवा में बातें मत करो!



अपनी हार की बौखलाहट में AAP ने 'घटिया राजनीति' का स्तर पार कर दिया है। दिल्ली की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी… pic.twitter.com/5jhNacFkD9 — Ashish Sood (@ashishsood_bjp) December 29, 2025

क्या है असल आदेश?

राजधानी दिल्ली के स्कूलों को अपने परिसरों के आसपास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है. हालांकि शिक्षा निदेशालय (DoE) ने साफ किया है कि शिक्षकों को किसी तरह की विशेष जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को किसी खास ड्यूटी देने को लेकर शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.”

5 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर में DoE की केयरटेकिंग ब्रांच ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे स्कूलों से आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी नामित करें और उनकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को भेजें. इसके बाद इन सभी जानकारियों को समेकित कर मुख्य सचिव को भेजा जाएगा.

हालांकि टीचर्स संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान इस तरह की जिम्मेदारियां देने से पढ़ाई पर असर पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब कई स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं.

