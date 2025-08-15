Chhattisgarh: राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा, उज्जैन के 6 दोस्तों की मौत, 1 गंभीर घायल

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें उज्जैन के 6 दोस्तों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसा बागनदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास हुआ.

मिली जानकारी के अनुसार, कार में 7 लोग सवार थे, जो नागपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे. सभी दोस्त ओडिशा के जगन्नाथपुरी घूमने के लिए निकले थे. कार मध्य प्रदेश की थी और उज्जैन के निवासी इसमें सवार थे.

सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत

बताया जा रहा है कि कार चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया. इस टक्कर में 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना सुबह के समय की है, जब ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. गंभीर रूप से घायल चालक का इलाज जारी है.

ड्राइवर को झपकी आपने से हुआ हादसा

पुलिस ने घटना स्थल से सबूत इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है. मृतक सभी आपस में घनिष्ठ मित्र थे और ओडिशा की यात्रा को लेकर उत्साहित थे. इस दर्दनाक हादसे ने उज्जैन और उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

