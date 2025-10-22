scorecardresearch
 

Women Health tips: 40 के बाद भी रहना है फिट? अपनाएं अमेरिकी डॉक्टर के बताए ये 5 सीक्रेट्स

40 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. इनका असर हड्डियों की मजबूती, मसल्स की ताकत और एनर्जी लेवल पर पड़ता है. ऐसे में फिट और एक्टिव रहने के लिए सही आदतें अपनाना जरूरी है.

40 के बाद महिलाएं ऐसे रखें खुद का ख्याल (Photo-AI generated)
40 के बाद महिलाएं ऐसे रखें खुद का ख्याल (Photo-AI generated)

जैसे-जैसे महिलाएं मेनोपॉज की उम्र के करीब पहुंचती हैं, उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. ऐसे में महिलाओं को समय रहते इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए. 40 की उम्र के बाद कुछ अच्छी आदतें अपनाने से शरीर मजबूत और फ्लेक्सिबल रहता है जिससे मेनोपॉज के दौरान और उसके बाद भी सेहत बनी रहती है.

अमेरिका की फिजिकल थेरेपिस्ट डॉ. वेंडी चॉर्नी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया है कि 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को कौन-सी 5 आदतें अपनानी चाहिए. ताकि वे मेनोपॉज के बाद भी हेल्दी और फिट रह सकें और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकें.

रेगुलर वेट लिफ्टिंग 

डॉ. चॉर्नी का कहना है कि हर दिन वेट लिफ्टिंग करें. इससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं जो मेनोपॉज के बाद अक्सर कमजोर होने लगती हैं. इसके लिए आप हफ्ते में कम से कम तीन दिन 30 मिनट वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं. इससे हार्मोन एक्टिव होता है जो हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है. 35 साल की उम्र के बाद शरीर की बोन और मसल हेल्थ धीरे-धीरे कम होने लगती है इसलिए इसे बनाए रखना जरूरी है.

एक्टिव रहें

आजकल ज्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उन्हें घंटों बैठना पड़ता है. लेकिन लगातार लंबे समय तक बैठे रहने और कोई एक्टिविटी न करने से जोड़ों में जकड़न आने लगती है और जल्दी आर्थराइटिस (गठिया) जैसी समस्या हो सकती है. डॉ. चॉर्नी कहती हैं, 'जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर सख्त होता जाता है, इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट की मोबिलिटी एक्सरसाइज करें. अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम से कम एक दिन 60 मिनट जरूर करें.

हर दिन वॉक करें

डॉ. चॉर्नी के मुताबिक, फिटनेस के लिए चलना सबसे आसान और जरूरी एक्सरसाइज है. इसलिए रोजाना कम से कम 7000 कदम जरूर चलें क्योंकि इससे शरीर में कई बीमारियों का खतरा कम होता है और आपकी उम्र लंबी होती है. रोजाना  7000 कदम चलने से हार्ट, हड्डियां और मसल्स सभी अच्छे से काम करती हैं. वहीं, अगर आप मोनेपॉज के बाद वजन कम करना चाहती हैं तो रोज 10,000 से 12,000 कदम चलने की कोशिश करें.

खानपान का ध्यान रखें

40 के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए खाने में न्यूट्रिशन का ध्यान रखें. इसके लिए अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और  फाइबर को शामिल करें. अगर शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है तो डॉक्टर की सलाह से उसे पूरा करें. साथ ही, दिनभर खूब पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और थकान महसूस न हो.

आराम करना न भूलें

अक्सर लोग वर्कआउट और डाइट का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन नींद और आराम को जरूरी नहीं समझते. जबकि डॉ. चॉर्नी कहती हैं कि  लगातार भाग-दौड़ और तनाव भरी लाइफस्टाइल शरीर को थका देती है और हमें जल्दी बूढ़ा बना सकती है.  ऐसे में अगर आप खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहती हैं तो अपने आराम का भी पूरा ध्यान रखें.

