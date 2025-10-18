Health and Oil Free Food: क्या होगा अगर 2 हफ्तों तक नहीं खाएंगे तेल, जानें ऑयल फ्री डाइट के फायदे

हम सभी जानते हैं कि तेल का ज्यादा सेवन सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है. लेकिन तेल भारतीय खानपान का अभिन्न हिस्सा है. रोज के खाने में किसी भी व्यंजन की शुरुआत तेल के इस्तेमाल से ही शुरू होती है. लेकिन अक्सर इस पर काफी बहस होती है कि खाना बनाने के लिए कौन से तेल ज्यादा बेहतर है.

2 हफ्ते तक तेल ना खाने से क्या होगा?

खासतौर पर सरसों के तेल और जैतून (ऑलिव) ऑयल को लेकर लोग बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं. सरसों का तेल भारत में सबसे लोकप्रिय और आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला खाना पकाने का तेल है लेकिन कई रिसर्च बताती हैं कि लाइट व्यंजनों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है.

क्या खाना फायदेमंद

हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा कोई तेल नहीं है जिसका ज्यादा सेवन शरीर के लिए पूरी तरह सेफ हो इसलिए खाने में कम से कम तेल का इस्तेमाल करना चाहिए. खासतौर पर अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी डाइट से तेल को काफी हद तक कम करना चाहिए. ऐसे में आपने सोचा है कि अगर आप 2 हफ्तों के लिए तेल को अपने खाने से बिलकुल हटा देते हैं तो इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं.

पाचन का स्वास्थ्य होता है बेहतर

बिना तेल के खाना बनाने से आपका पाचन बेहतर होता है क्योंकि तेल कैलोरी में काफी डेंस यानी घना होता है, इसलिए इसे पचाना मुश्किल होता है. अगर आप तेल के बिना भोजन खाते हैं तो ये आपके पेट के लिए काफी हल्का और पाचन को तेज करने वाला होता है जिससे सूजन और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं.

वजन घटाने में मददगार

तेल में बहुत अधिक कैलोरी होती है इसलिए इसे खाने से हटाने से आपके शरीर में कुल कैलोरी की खपत में काफी कमी आ सकती है. तेल में फैट होता है और कैलोरी भी, इसलिए बिना तेल वाला खाना हेल्दी तरीके से वजन कम करने में मदद कर सकता है.

दिल के लिए फायदेमंद

बिना तेल के खाना पकाने से भोजन में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस वसा कम हो जाता है जिससे शरीर में एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है जिससे दिल के रोग का खतरा भी घटता है.

बिना तेल के कैसे बनाएं खाना

अगर आप सोच रहे हैं कि बिना तेल के खाना कैसे बनेगा तो आपको बता दें कि बिना तेल कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं जैसे कि स्टीम या उबालकर बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ. इनमें इडली, ढोकला, सूप जैसी चीजें शामिल हैं. इसके अलावा आप बिना तेल के नॉन-स्टिक तवे पर बेसन चीला, डोसा, मूंग दाल चीला और रागी डोसा जैसी कई चीजें बना सकते हैं. इसके अलावा ओट्स उपमा और दलिया और सलाद जैसे तमाम व्यंजन हैं जो बिना तेल के तैयार किए जा सकते हैं.

अगर आप फिर भी अपने खानों में थोड़ी सी चिकनाहट शामिल करना चाहते हैं तो आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. देसी घी में हेल्दी फैट्स होते हैं. ये ना केवल आपके खाने का जायका बढ़ाएगा बल्कि इससे आपको ढेरों पोषक तत्व भी मिलते हैं.

