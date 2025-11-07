scorecardresearch
 

लड़के को लड़के से हुआ प्यार तो घटाया 45 Kg वजन, खुद बताई वेट लॉस जर्नी

कैलिफोर्निया के जेसी रामोस जूनियर ने 45 किलो वजन कम कर अपनी जिंदगी बदल दी है. पहले जंक फूड और बीयर की आदत के कारण उनका वजन 116 किलो तक पहुंच गया था. उनकी जर्नी कैसी रही, इस बारे में जानेंगे.

कैलिफोर्निया के जेसी रामोस जूनियर 39 साल के हैं. (Photo: Instagram/goodenerj)
Weight Loss: कैलिफोर्निया में रहने वाले एक शख्स ने अपना करीब 45 किलो वजन कम किया है. इस शख्स का नाम जेसी रामोस जूनियर है जो हमेशा से ही गोल-मटोल रहे थे. उन्हें सभी लोग 'गोर्डो' नाम से जानता थे क्योंकि स्पेनिश में इसका मतलब 'मोटा' था. 17 साल की उम्र में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नौकरी मिलने के बाद उनकी डाइट पूरी तरह से जंक फूड पर शिफ्ट हो गी थी. वह रोजाना बर्गर और चीज खाते थे. साथ ही हर हफ्ते करीब 15 बीयर पीने लगे. ऐसा कर करके उनका वजन बढ़ता गया और वे 116 किलो के हो गए थे. उन्होंने अपना वजन कम कैसे किया, इस बारे में जान लीजिए.

डेलीमेल के मुताबिक, 39 साल के रामोस समलैंगिक हैं और वे एक पुरुष को पसंद करते थे जो उनसे काफी फिट था. उनके सामने अट्रैक्टिव दिखने के लिए रामोस ने फिट होने का प्लान बनाया और वजन कम करने की सोची. शुरुआत में उन्होंने वजन कम करने के लिए अपनी डाइट पर कंट्रोल किया. जैसे कि जहां वे रोजाना फास्ट फूड, मीठी ड्रिंक्स खाते थे तो उन्होंने उन्होंने सबसे पहले इन चीजों को डाइट से निकाल फेंका.

इन सारी चीजों की जगह हाई प्रोटीन, कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने लगे जिसमें अंडे, दाल-चावल के बजाय दाल-सब्जियां, चिकन या मछली, सलाद और हल्के स्नैक्स शामिल करते थे.

इसके साथ ही वह रोजाना जरूरत से कम यानी कैलोरी डेफिसिट में खाते थे इससे कैलोरी काउंट करने में मदद मिली. ना ही वो अधिक भूखे रहते थे और ना ही पेट भर कर खाते थे.

वर्कआउट को उन्होंने धीरे-धीरे अपने रूटीन में शामिल किया. शुरुआत उन्होंने हल्की वॉक से की और फिर धीरे-धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो किया. उन्होंने नियमित रूप से कुछ दिनों में वेट ट्रेनिंग की ताकि मसल मास बढ़े और बॉडी मेटाबॉलि‍ज़्म बेहतर हो. कार्डियो वर्कआउट जैसे ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग या स्टैपर्स जैसी एक्टिविटीज ने भी कैलोरीज बर्न करने में मदद कीं.

लाइफस्टाइल में किए ये बदलाव

रामोस ने अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव किए जैसे वे पर्याप्त नींद लेने लगे, स्ट्रेस को कम करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक्स लेने लगे और रोजाना कुछ न कुछ एक्टिविटीज करने लगे. उन्होंने यह महसूस किया कि सिर्फ डाइट या सिर्फ वर्कआउट से नहीं, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलते हैं.

