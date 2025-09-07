शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, हो सकती है विटामिन D की कमी

हेल्दी शरीर के लिए विटामिन D बेहद जरूरी है. यह हड्डियों को मजबूत बनाने, मसल्स को सपोर्ट करने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने और मूड को बेहतर रखने में मदद करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं. कम धूप लेना, प्रॉपर डाइट न लेने या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से शरीर में विटामिन D की कमी हो सकती है. अगर शुरुआत में ही शरीर में विटामिन D की कमी को पहचान लिया जाए तो इसकी कमी को काफी हद तक डाइट, सप्लीमेंट्स या धूप से पूरा किया जा सकता है और किसी बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर क्या संकेत देता है.

अक्सर थकान रहना

विटामिन D की कमी का सबसे पहला शरीर में थकान का होना है. यह मसल्स और सेल्स को सही तरह से काम करने में मदद करता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है. जब इसकी कमी होती है, तो सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते और अच्छी नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होती है. धूप लेने या सप्लीमेंट्स खाने से इसकी कमी पूरी की जा सकती है, जिससे एनर्जी और नींद दोनों बेहतर हो जाते हैं.

बार-बार बीमार पड़ना

विटामिन D हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी होने पर शरीर इंफेक्शन से लड़ने में कमजोर हो जाता है और सर्दी-जुकाम या सांस से जुड़ी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं. इससे बचने के लिए प्रॉपर धूप, मछली जैसी डाइट और सप्लीमेंट लें. जिन लोगों को धूप कम मिलती है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें टेस्ट कराकर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना चाहिए.

Advertisement

बैक पेन (कमर दर्द)

क्रॉनिक बैक पेन का एक कारण विटामिन D की कमी भी हो सकती है. इसकी कमी से हड्डियां और मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे रीढ़ पर ज्यादा दबाव पड़ता है. हड्डियों की डेंसिटी कम होने पर खासकर लोअर बैक में दर्द और छोटे-छोटे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे मामलों में विटामिन D और कैल्शियम लेने से दर्द कम करने में मदद मिल सकती है.

बाल झड़ना

विटामिन D बालों की जड़ों और ग्रोथ साइकिल के लिए जरूरी है. इसकी कमी से बाल झड़ने या पतले होने लगते हैं. एलोपेसिया एरियाटा जैसी समस्याएं भी लो विटामिन D से जुड़ी पाई गई हैं. ऐसे मामलों में सप्लीमेंट लेने से बालों की ग्रोथ में सुधार देखा गया है.

मोटापा

विटामिन D की कमी का असर वजन पर भी पड़ता है. यह फैट सेल्स में जमा हो जाता है, जिससे खून में इसकी सही मात्रा नहीं पहुंच पाती. मोटापे से जूझ रहे लोगों में अक्सर विटामिन D की कमी पाई जाती है. इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, जिससे शरीर में फैट और बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----