Turmeric Shot For Hair: ये गोल्डन ड्रिंक देगी झड़ते बालों से छुटकारा! कुछ ही हफ्तों में दिखेगा फर्क

Turmeric For Hair Growth: अगर आपके हेयरब्रश/कंघी में आपके सिर से ज्यादा बाल दिख रहे हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती है. इस समस्या में सुधार लाने के लिए लोग महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, सैलून जाते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हों. परेशान होने के बजाय और सैलून्स के चक्कर लगाने के बजाय अब आपका रसोई में झांकने का वक्त है! हेयरफॉल रोकने के लिए महंगे हेयर सीरम या सप्लीमेंट्स पर पैसे खर्च करने की बजाय मजा उसी चीज में विश्वास करने में है, जिस पर हमारी दादी-नानी भरोसा करती थीं. वो क्या है? तो बता दें, वो हल्दी है. ये गोल्डन मसाला सिर्फ स्किन निखारने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि बालों को तेजी से बढ़ाने, घना और मजबूत बनाने में भी मदद करता है. आइए जानें कैसे हल्दी आपके बालों के लिए वरदान साबित हो सकती है.



हल्दी आपके बालों के लिए क्यों है फायदेमंद?

आयुर्वेद में हल्दी को हजारों सालों से एक नेचुरल दवा के रूप में इस्तेमाल की जा रही है. इसकी ताकत का राज करक्यूमिन है, जो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सूजन कम करने और बालों की जड़ों को मजबूत करने की क्षमता होती है. बाल झड़ना, स्कैल्प में इंफेक्शन या बालों का पतला होना अक्सर सूजन, खराब ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोनल इंबैलेंस का कारण होता है.

हल्दी का करक्यूमिन इन सभी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है:

स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है

सूजन और स्ट्रेस को कम करता है

हार्मोंस को बैलेंस करता है

डैंड्रफ और बैक्टीरिया से लड़ता है

लिवर को साफ करता है, जिससे बाल नेचुरल रूप से चमकदार बनते है

बालों की ग्रोथ के लिए हल्दी शॉट के फायदे

सुबह-सुबह हल्दी का एक छोटा शॉट पीना आपके बालों के लिए कमाल कर सकता है. ये न सिर्फ बालों बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है. ये बाल झड़ना कम करता है, स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों की ग्रोथ तेज करता है, डैंड्रफ और खुजली से बचाता है,

हार्मोन बैलेंस करता है और कोलेजन बढ़ाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं.

घर पर हल्दी शॉट कैसे बनाएं

इंग्रेडिएंट्स:

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच अदरक का रस (ऑप्शनल)

आधे नींबू का रस

एक चुटकी काली मिर्च (करक्यूमिन के अब्सॉर्पशन के लिए)

1 छोटा चम्मच शहद

½ कप गुनगुना पानी

बनाने का तरीका:

Advertisement

1. अगर हल्दी फ्रेश है तो उसे छीलकर कद्दूकस करें.

2. एक गिलास में हल्दी, नींबू रस, अदरक रस और काली मिर्च डालें.

3. शहद और गुनगुना पानी मिलाएं.

4. अच्छे से हिलाएं और सुबह खाली पेट पी लें.

कितनी बार पिएं?

अगर आप अपने बालों को जल्दी मजबूत और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे 1 महीने तक कम से कम हफ्ते में 5 दिन पिएं. इससे बाल झड़ना कम होगा, स्कैल्प हेल्दी बनेगा, बालों में नेचुरल शाइन आएगी और बाल रातोंरात नहीं बढ़ेंगे, लेकिन धीरे-धीरे मजबूत और घने जरूर होंगे.

किन लोगों को हल्दी से बचना चाहिए

हल्दी ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्टफीड करा रही हैं तो हल्दी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें. अगर आप ब्लड थिनर (खून पतला करने वाली दवा) ले रहे हैं, पित्ताशय या पेट के अल्सर की समस्या है, तो हल्दी शॉट लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें.

---- समाप्त ----