scorecardresearch
 

Feedback

Indian Herbs: डॉक्टर की बताई इन जड़ी-बूटियां को करें डाइट में शामिल, बीमारियों से रहेंगे दूर!

Indian Herbs: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताया गया है जो इम्युनिटी बढ़ाने, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने, सूजन कम करने और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाने में मदद करती हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि इन जड़ी-बूटियों को लेने का सही समय क्या है और इन्हें कैसे लेना चाहिए.

Advertisement
X
जड़ी-बूटियां जो इम्यूनिटी मजबूत करके आपको बीमारियों से बचाएंगी (Photo- AI generated)
जड़ी-बूटियां जो इम्यूनिटी मजबूत करके आपको बीमारियों से बचाएंगी (Photo- AI generated)

हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी-बूटियों और मसालों के बारे में बताया गया है जिन्हें रोजाना डाइट में शामिल करके आप खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. इनमें जरूरी पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं. इससे हार्ट हेल्थ, डाइजेशन और इम्युनिटी बेहतर होती है और साथ ही दिमाग भी एक्टिव रहता है. 

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा का मानना है कि अगर इन जड़ी-बूटियों को सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए तो ये लंबे समय तक शरीर को हेल्दी रख सकती हैं. तो आइए जानते हैं उन जड़ी-बूटियों के बारे में जो आपको बीमारियों से दूर रख हेल्दी और फिट रहने में मदद कर सकती हैं.

तुलसी

सम्बंधित ख़बरें

damage kidney
देर तक यूरिन रोकना खतरनाक, ये 5 आदतें कर सकती हैं आपकी किडनी डैमेज 
Caution! Potatoes in your paneer pakoras? Watch the live adulteration test.
कहीं आप तो नहीं खा रहे नकली पनीर! देखें आजतक पर मिलावट का लाइव टेस्ट 
bad foods for liver
रोज के खाने में छिपा खतरा! अच्छे-भले इंसान का लिवर हो सकता है डैमेज 
fat woman and slim woman
15 दिन लगातार बिना तेल वाला खाना खाने से क्या होगा, जानें फायदे 
100 out of 100 people suffer from spinal disease. - Dr. Mahesh Sanghvi
बच्चों में भी बढ़ रहीं रीढ़ की बीमारियां, डॉक्टर ने बताए उपचार के तरीके  

तुलसी को जड़ी-बूटियों की रानी कहा जाता है. यह इम्युनिटी बढ़ाने, फेफड़ों को मजबूत रखने, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने और स्ट्रेस कम करने में मदद करती है. रिसर्च में पाया गया है कि तुलसी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से शरीर की रक्षा करते हैं. तुलसी लेने का सबसे सही समय सुबह होता है. आप रोज सुबह तुलसी के ताजे पत्ते चबाकर खा सकते हैं या फिर तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं.

Advertisement

मोरिंगा

मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां पोषक तत्वों का खजाना हैं. इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह शरीर में एनर्जी बढ़ाने, दिमाग को एक्टिव रखने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है. यह सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. मोरिंगा को सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ लेना सबसे अच्छा है. इसके लिए 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर को स्मूदी या गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alok Chopra (@dralokchopra)



हल्दी

हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक औषधि है जो अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्युनिटी बढ़ाने वाले गुणों के लिए जानी जाती है. हल्दी में मौजूद कंपाउंड कर्क्यूमिन शरीर में सूजन कम करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर रखता है. रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना काफी फायदेमंद होता है. इससे स्ट्रेस और थकान दूर होती है और नींद अच्छी आती है.

त्रिफला

त्रिफला तीन फलों आंवला, बहेड़ा और हरड़ का मिश्रण है. यह आंतों को साफ रखता है,  शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है.  इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं. इसे रात को सोने से पहले लेना सबसे बेहतर माना जाता है. इसके लिए 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर पिएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement