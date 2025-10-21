Indian Herbs: डॉक्टर की बताई इन जड़ी-बूटियां को करें डाइट में शामिल, बीमारियों से रहेंगे दूर!

हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी-बूटियों और मसालों के बारे में बताया गया है जिन्हें रोजाना डाइट में शामिल करके आप खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. इनमें जरूरी पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं. इससे हार्ट हेल्थ, डाइजेशन और इम्युनिटी बेहतर होती है और साथ ही दिमाग भी एक्टिव रहता है.

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा का मानना है कि अगर इन जड़ी-बूटियों को सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाए तो ये लंबे समय तक शरीर को हेल्दी रख सकती हैं. तो आइए जानते हैं उन जड़ी-बूटियों के बारे में जो आपको बीमारियों से दूर रख हेल्दी और फिट रहने में मदद कर सकती हैं.

तुलसी

तुलसी को जड़ी-बूटियों की रानी कहा जाता है. यह इम्युनिटी बढ़ाने, फेफड़ों को मजबूत रखने, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने और स्ट्रेस कम करने में मदद करती है. रिसर्च में पाया गया है कि तुलसी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से शरीर की रक्षा करते हैं. तुलसी लेने का सबसे सही समय सुबह होता है. आप रोज सुबह तुलसी के ताजे पत्ते चबाकर खा सकते हैं या फिर तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं.

मोरिंगा

मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां पोषक तत्वों का खजाना हैं. इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह शरीर में एनर्जी बढ़ाने, दिमाग को एक्टिव रखने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है. यह सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है. मोरिंगा को सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ लेना सबसे अच्छा है. इसके लिए 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर को स्मूदी या गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं.





हल्दी

हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक औषधि है जो अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्युनिटी बढ़ाने वाले गुणों के लिए जानी जाती है. हल्दी में मौजूद कंपाउंड कर्क्यूमिन शरीर में सूजन कम करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर रखता है. रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना काफी फायदेमंद होता है. इससे स्ट्रेस और थकान दूर होती है और नींद अच्छी आती है.

त्रिफला

त्रिफला तीन फलों आंवला, बहेड़ा और हरड़ का मिश्रण है. यह आंतों को साफ रखता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं. इसे रात को सोने से पहले लेना सबसे बेहतर माना जाता है. इसके लिए 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर पिएं.



