35 की उम्र के बाद मां बनना 'दिल' पर भारी...बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा! इन 'साइलेंट' संकेतों को न करें इग्नोर

Heart attacks in pregnancy: प्रेग्नेंसी को अक्सर किसी भी महिला की लाइफ का सबसे मुश्किल दौर माना जाता है. एक समय था जब माना जाता था कि प्रेग्नेंसी के दौरान वयस्क महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आ सकता क्योंकि वो उस समय सबसे स्वस्थ होती हैं लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक अब ये धारणा गलत होती जा रही है. दरअसल, आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में गर्भवती महिलाओं में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हुआ है जबकि कुछ सालों पहले ऐसे मामले काफी कम देखने मिलते थे. तो आइए जानते हैं, क्या कहते हैं आंकड़े और कैसे पहचानें साइलेंट संकेतों को.

क्या कहते हैं आंकड़े?

द हिंदू के मुताबिक, 2023 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर 1 लाख महिलाओं में से 88 की मृत्यु बच्चा पैदा करने के दौरान या प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन के कारण हुई. यदि पूरे साल का हिसाब जोड़ें तो यह आंकड़ा लगभग 22,500 तक पहुंच जाता है.

यदि अभी प्रेग्नेंसी के दौरान हार्ट अटैक के मामलों को देखा जाए तो यह प्रति 1 लाख डिलीवरी वाली महिलाओं में से 3 में देखे जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये आंकड़े सुनने में काफी कम लग सकते हैं लेकिन पहले जहां ये मामले बिल्कुल नहीं थे, वहीं ये आंकड़ा चिंता का विषय हो सकता है.

आंकड़े बता रहे हैं कि हर 100 गर्भवती महिलाओं में करीब 1 से 4 गर्भवती महिलाओं को हार्ट संबंधित किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है यानी कह सकते हैं कि यह समस्या अब उतनी दुर्लभ नहीं रही. यदि 1 लाख महिलाओं की डिलीवरी होती है तो उनमें से करीब 3 महिलाओं को 'एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन' यानी गंभीर हार्ट अटैक आता है.

हार्ट की ये बीमारियां ना सिर्फ मां के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं. इससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी का जोखिम बढ़ सकता है.

क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले?

प्रेग्नेंसी और डिलीवरी वाली महिलाओं में जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, वो मैटरनल डेमोग्राफिक्स और हेल्थ में बदलाव को दिखा रहे हैं. 35 साल या उससे अधिक उम्र में प्रेग्नेंसी भी एक कारण है क्योंकि यह वो समय होता है जब कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा नेचुरल रूप से बढ़ने लगता है,

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की कमी होने लगती है जिससे जोखिम बढ़ने लगता है. इसके अलावा गर्भनिरोधक गोलियों का बढ़ता इस्तेमाल, एडवांस IVF ट्रीटमेंट के कारण भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं.

नॉर्मल लोगों में यह काफी दुर्लभ स्थिति है लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनमें स्पॉन्टेनियस कोरोनरी डिसेक्शन की स्थिति अधिक होती है जिससे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है. इससे निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. साधारण भाषा में कहें तो हमारे दिल तक खून पहुंचाने वाली पाइप (धमनी या आर्टरी) की दीवार अचानक फट या छिल जाती है.

प्रेग्नेंसी में ऐसा क्या होता है?

प्रेग्नेंसी हार्ट पर बहुत अधिक दबाव डालती है क्योंकि उस दौरान शरीर में खून की मात्रा लगभग 40 प्रतिशत बढ़ जाती है और हार्ट को भ्रूण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक खून पंप करना पड़ता है.

साथ ही प्रेग्नेंसी खून का थक्का जमने की एक नैचुरल स्थिति है जो बच्चे के जन्म के समय खून बहने को कम करने में मदद करती है. ये स्थिति जोखिम को और बढ़ा देती है.

प्रेग्नेंसी के दौरान हार्ट अटैक के लक्षण वैसे नहीं होते जैसे आम लोगों को दिखते हैं. उदाहरण के लिए जब हार्ट अटैक आता है, तो उसके सीने में तेज दर्द होता है लेकिन गर्भवती महिलाओं के मामले में ऐसा अक्सर नहीं होता.

प्रेग्नेंट या डिलीवरी वाली महिलाओं को अक्सर सांस फूलना, बहुत अधिक थकान, मतली, उल्टी, चक्कर आना, पसीना आना, पीठ या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होने जैसे लक्षण दिखते हैं इसलिए अक्सर इसकी पहचान में देरी हो सकती है जो प्रेग्नेंसी में हार्ट अटैक के सबसे डरावने पहलुओं में से एक है. महिला की कम उम्र और प्रेग्नेंसी को देखकर खुद मरीज और कभी-कभी डॉक्टर्स भी इसे पहचान नहीं पाते जिससे जांच में देरी हो जाती है.

ऐसे में जब हार्ट तक खून पहुंचना कम हो जाता है तो एक-एक सेकंड भी काफी कीमती होता है. इलाज में देरी होती है तो मां के साथ-साथ बच्चे पर भी मुसीबत आ सकती है.

इसका ट्रीटमेंट क्या है?

कोरोनरी एंजियोग्राफी और स्टेंट लगाने जैसी प्रक्रियाओं के लिए एक विशेष टीम की जरूरत होती है जिसमें ऐसे प्रोफेशनल शामिल हों जिन्हें ऐसे मामले संभालने का एक्सपीरियंस हो. इस स्थिति से बचने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, प्रसूति विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट का एक साथ काम करना जरूरी हो सकता है.

हालांकि, दुर्भाग्य की बात ये है कि प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को हार्ट के इन जोखिमों से बचने के लिए हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. अक्सर छोटे हॉस्पिटल्स में सही समय पर ऐसी महिलाओं की स्थिति को देखते हुए तुरंत बड़े हॉस्पिटल में रेफर नहीं किया जाता जिससे समय बर्बाद हो जाता है.

साथ ही मामले की कम जानकारी और हार्ट एक्सपर्ट की कमी या पहुंच से दूर होने जोखिम को और अधिक बढ़ा देता है इसलिए, रोकथाम और शुरुआती पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है.

यदि हार्ट डिजीज का जोखिम है तो प्रेग्नेंसी के शुरुआती समय में कार्डियोवैस्कुलर जांच भी करवानी चाहिए. इसके अलावा, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना भी काफी जरूरी है. हेल्दी डाइट लेना, फिजिकल एक्टिव रहना और धूम्रपान से बचना हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है.

कोई भी प्रेग्नेंट महिला जिसे सांस फूलना, सीने में दर्द, बेहोशी और उसकी स्थिति में अचानक ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, उसे आपातकालीन कार्डियक टेस्ट कराने के लिए कहना चाहिए. प्रेग्नेंसी के दौरान हार्ट अटैक) दुर्लभ हैं लेकिन फिर भी जोखिम बना रहता है.

