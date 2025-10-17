'नेचुरल' के नाम पर जहर हैं ये 5 देसी हर्बल सप्लीमेंट्स! लिवर को चुपचाप कर सकते हैं बर्बाद

आपने लोगों को कहते सुना होगा कि नेचुरल चीजें सेहतमंद और पौष्टिक होती हैं. अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई चीज नेचुरल है, तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो ही नहीं सकती. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हकीकत नहीं है. हकीकत बिल्कुल उलटी है. जी हां, हर नेचुरल या हर्बल चीज हेल्दी नहीं होती है. कुछ तो आपके लिवर जैसे जरूरी अंग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं.

आज के समय में फिटनेस और वेलनेस के नाम पर बहुत से लोग बिना डॉक्टर से पूछे हर्बल सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. उन्हें लगता है कि ये बॉडी को हेल्दी बनाएंगे, लेकिन कई बार इनमें मौजूद कुछ तत्व शरीर के लिए जहर साबित हो सकते हैं. अगर लिवर को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि लिवर ही हमारे शरीर से टॉक्सिंस निकालने का काम करता है. इसलिए जरूरी है कि हम समझें हर हर्बल प्रोडक्ट फायदेमंद नहीं होता. आज हम आपको 5 नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे, जो दिखने में भले ही हेल्दी लगें, लेकिन आपके लिवर को खतरे में डाल सकते हैं.



1. हल्दी: हल्दी को आमतौर पर सुपरफूड माना जाता है क्योंकि ये सूजन को कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. लेकिन जब बात आती है हल्दी के सप्लीमेंट्स की, तो ज्यादा मात्रा में इनका सेवन लिवर पर बर्डन डाल सकता है. कुछ मामलों में ये लिवर डैमेज और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए, हल्दी को डाइट में सीमित मात्रा में लेना ही बेहतर होता है.

Advertisement

2. अश्वगंधा: स्ट्रेस कम करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए मशहूर अश्वगंधा भी अगर गलत मात्रा में लिया जाए तो लिवर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. खास तौर पर, अगर इसमें मिलावट हो तो ये लिवर इंफ्लेमेशन या हेपेटोटॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है.

3. ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट: ग्रीन टी पीना फायदेमंद है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट लेना आपकी सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स में कैटेचिन्स नामक तत्व होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कुछ मामलों में तो इसके कारण लिवर फेलियर तक देखा गया है.

4. ब्लैक कोहोश: ब्लैक कोहोश का इस्तेमाल कई महिलाएं मेनोपॉज के लक्षणों से राहत पाने के लिए करती हैं. लेकिन ये हर्बल रेमेडी लिवर में सूजन, पीलिया या हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है. जिन लोगों को पहले से लिवर की दिक्कत है, उन्हें इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए.

5. रेड यीस्ट राइस: ये सप्लीमेंट अक्सर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसमें मौजूद मोनाकोलिन K नामक तत्व लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसकी मात्रा हर प्रोडक्ट में अलग-अलग होती है, इसलिए इसका असर कब और कितना होगा, ये अनुमान लगाना मुश्किल है.

---- समाप्त ----