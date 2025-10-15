scorecardresearch
 

80% कम हो सकता है हार्ट अटैक का खतरा! अपनाएं US डॉक्टर की बताई 5 आसान आदतें

हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव मुश्किल नहीं. वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक 80% दिल की बीमारियां रोकी जा सकती हैं. यूएस डॉक्टर ने 5 सिंपल आदतों के बारे में बताया जो आपके दिल को लंबे समय तक हेल्दी रख सकती हैं.

दिल की बीमारियों से बचना मुश्किल नहीं है. (Photo: AI-generated)
दिल की बीमारियों से बचना मुश्किल नहीं है. (Photo: AI-generated)

कैंसर से लेकर लिवर फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियों के बीच इन दिनों लोग दिल से जुड़ी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं. दिल से जुड़ी समस्याएं आज दुनिया में मौत का एक बड़ा कारण बन चुकी हैं. जी हां, आज कल हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से आपको किसी ना किसी कि हार्ट अटैक से होने वाली मौत की खबर सुनने को मिल ही जाती है. माना जाता है कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक को रोक पाना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों में से 80% तक रोकी जा सकती हैं.

अब आप सोचेंगे कि इसके लिए आपको अपनी बहुत सी आदतें बदलने की जरूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सबसे अच्छी बात यही है कि दिल को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी छोटी-छोटी आदतें ही आपके दिल को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने में बड़ा फर्क डाल सकती हैं. अमेरिका के एक्सपर्ट, जैसे डॉ. वास ने लोगों को कुछ आसान लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाने की सलाह दी है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में दिल की देखभाल आसानी से कर सकते हैं. चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में.

1. रोजाना खाने के बाद थोड़ा टहलें: खाना खाने के बाद तुरंत बैठने की गलती कभी ना करें. इसके बजाय 10–15 मिनट टहलने की आदत डालें. रिसर्च बताती है कि खाने के बाद हल्की सैर करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और दिल पर दबाव कम पड़ता है. दिन में कई बाद थोड़ी-थोड़ी देर टहलना, एक लंबी सैर से ज्यादा फायदेमंद हो सकती है. ये आदत धीरे-धीरे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है और दिल में सूजन कम करती है.

2. गोलियों की जगह खाएं ओमेगा-3 से भरपूर फूड्स: ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. लेकिन ऑयल की गोलियों के बजाय, इनसे भरपूर फूड्स खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है. सैल्मन, अखरोट, अलसी या चिया सीड्स अपनी हफ्ते भर की डाइट में जरूर शामिल करें. ओमेगा-3 खून में बैड फैट को कम करते हैं और आर्टरीज में ब्लॉकेज से बचाते हैं.  

3. अच्छी नींद को अहमियत दें: नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है. जो लोग रोजाना छह घंटे से कम सोते हैं, उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है. गहरी नींद से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आर्टरीज रिलैक्स होती हैं. इसलिए रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें, कमरे में अंधेरा रखें और सोने से पहले मोबाइल या टीवी न देखें.

4. प्लास्टिक की जगह कांच या स्टील की बोतलें इस्तेमाल करें: प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों में मौजूद BPA जैसे केमिकल हार्मोंस को बिगाड़ सकते हैं और दिल की सेहत पर असर डाल सकते हैं. पानी के लिए कांच या स्टील की बोतलें इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने से बचें. ये छोटा सा कदम आपके दिल और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है.

5. रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं: कई बार दिल की बीमारियां धीरे-धीरे बढ़ती हैं और समय रहते पता नहीं चलतीं. इसलिए ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की जांच साल में एक या दो बार जरूर कराएं. अगर आपके परिवार में से किसी को दिल की बीमारी पहले से है तो ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए. समय पर जांच करवाने से आप जरूरी बदलाव कर सकते हैं और बड़ी परेशानी से बच सकते हैं.

---- समाप्त ----
