Healthy diet for brain: ब्रेन को रखना है हेल्दी तो जरूर खाएं ये चीजें, याददाश्त रहेगी मजबूत

Healthy diet for brain: याददाश्त कमजोर होना या छोटी-छोटी बातें भूल जाना बढ़ती उम्र के साथ आने वाली आम समस्या है. लेकिन शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण दिमाग जल्दी बूढ़ा होने लगता है. ऐसे में आप अपनी डाइट में बदलाव करके अपने दिमाग को लंबे समय तक यंग बनाए रख सकते हैं.

दिमाग को हेल्दी रखने के लिए डाइट में शामिल करें इन फूड्स को (photo-Freepik)
दिमाग को हेल्दी रखने के लिए डाइट में शामिल करें इन फूड्स को (photo-Freepik)

हम जो खाना खाते हैं, उसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है. पोषण की कमी दिमाग के जल्दी बूढ़ा होने का एक बड़ा कारण है. अच्छी बात यह है कि सही खान-पान से आप अपने दिमाग को समय से पहले बूढ़ा होने से बचा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे जिन्हें शरीर और दिमाग दोनों को सेहतमंद रखने के लिए शामिल करना चाहिए. हालांकि इसके साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए. 

विटामिन B12

विटामिन B12 को मेमोरी प्रोटेक्टर भी कहा जाता है. शरीर में इसकी कमी होने पर अल्जाइमर, पार्किंसन और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. यह  DNA बनाने, खून में मौजूद हानिकारक तत्व को कंट्रोल करने,  नर्व्स की सुरक्षा और  याददाश्त बनाए रखने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अंडे और मछली खा सकते हैं. वहीं, अगर आप शाकाहारी हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स या सप्लिमेंट्स ले सकते हैं.

ओमेगा-3 फैटी एसिड

कई रिसर्च के अनुसार,  ओमेगा-3 फैटी एसिड याददाश्त को तेज रखते हैं और दिमाग को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं. इसकी कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है और दिमाग जल्दी बूढ़ा होने लगता है. शरीर में इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप हफ्ते में 2–3 बार फैटी फिश (जैसे-सैल्मन, हेरिंग) खा सकते हैं. अगर आप शाकाहारी हैं तो अखरोट, फ्लैक्स सीड्स (अलसी के बीज), चिया सीड्स और ड्राई फ्रूट्स डाइट में शामिल कर सकते हैं.

मैग्नीशियम

मैग्नीशियम को नर्वस सिस्टम को शांत करने वाला मिनरल माना जाता है. यह नर्व्स के सिग्नल को कंट्रोल करता है और याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करता है. एक रिसर्च के अनुसार, शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने का असर दिमाग के काम करने की क्षमता पर पड़ता है. इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, सीड्स, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स और डार्क चॉकलेट खा सकते हैं.

विटामिन D

विटामिन D दिमाग की कोशिकाओं की ग्रोथ में मदद करता है और सूजन कम करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इससे दिमाग में हानिकारक प्रोटीन जमा होने लगता है. विटामिन D की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोजाना 15-20 मिनट का धूप लें. इसके अलावा अपनी डाइट में  मशरूम, फैटी फिश, अंडा और दूध जैसी चीजें शामिल करें.

विटामिन E

विटामिन E दिमाग के लिए शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट होता है. यह दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और याददाश्त को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से दिमाग जल्दी बूढ़ा होने लगता है और अल्जाइमर का खतरा भी बढ़ सकता है. विटामिन E की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में पालक, एवोकाडो, सूरजमुखी के बीज, हेजलनट्स और बादाम को शामिल कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
