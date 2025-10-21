scorecardresearch
 

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, खांसी की समस्या से बचने के लिए करें ये 5 उपाय

Home remedies for cough: दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को खांसी, गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो रही हैं. ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप सर्दियों और प्रदूषण की वजह से होने वाली खांसी और गले की जलन से राहत पा सकते हैं.

खांसी से बचने के लिए करें ये 5 उपाय (Photo-AI generated)
दीपावली के बाद दिल्ली की हवा फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर ‘गैस चैंबर’ में बदल गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिवाली पर दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई. शहर के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 ने सोमवार को प्रदूषण का स्तर ‘रेड जोन’ में दर्ज किया. 

फिलहाल दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 531 तक पहुंच गया है जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है. इस स्तर का प्रदूषण सांस से जुड़ी बीमारियों, आंखों में जलन, सिरदर्द और हृदय रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे में अगर आपको भी सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश या बार-बार खांसी हो रही है तो इससे बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं.

एयर क्वालिटी जांच करने के बाद ही घर से निकले

घर से निकलने से पहले हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर चेक करें. भारत में AQI से पता चलता है कि किसी जगह की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है. इसका स्कोर 0 से 500 तक होता है जितना ज्यादा नंबर होगा, हवा उतनी ही खराब मानी जाती है. अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है तो बाहर जाने से बचें क्योंकि गंदी हवा आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

गुड़ खाने से मिलेगी खांसी में राहत

थोड़ी-सी मात्रा में गुड़ खाने से खांसी और प्रदूषण के असर से राहत मिल सकती है.  गुड़ में आयरन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं., जो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे खून में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होती है और फेफड़ों पर प्रदूषण का असर कम होता है. इसके अलावा, गुड़ खाने से गले की जलन और खांसी में भी आराम मिलता है. हालांकि, गुड़ को रोज 2–4 ग्राम से ज्यादा न खाएं और डायबिटीज के मरीज इससे परहेज करें .

अपने साथ हमेशा गुनगुना पानी  रखें

जब गले में खराश या टॉन्सिल की सूजन हो तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है. गुनगुना पानी पीने से बलगम ढीला होता है और गले की जलन कम होती है. इसलिए कोशिश करें कि दिनभर थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें.

काली मिर्च और तुलसी का काढ़ा पिएं

अगर आप खांसी और गले की जलन से परेशान हैं तो घर पर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं. इसके लिए आपको चाहिए – 2 कप पानी, 1 छोटी चम्मच शहद, 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच बारीक कटा अदरक, 1–2 लौंग और 5 तुलसी की पत्तियां. इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें और उसमें लौंग, काली मिर्च, अदरक और तुलसी डालें. अब इसे मध्यम आंच पर 15–20 मिनट तक पकाएं. आखिर में शहद मिलाएं और इसे ऐसे ही पिएं या छानकर गर्मागर्म सर्व करें. इस काढ़े को दिन में दो बार पीने से खांसी और गले की जलन में काफी राहत मिलती है.

प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाएं

आजकल की जहरीली हवा से पूरी तरह बचना मुश्किल है लेकिन जब भी बाहर जाएं, तो फेस मास्क जरूर पहनें. मास्क आपकी नाक और फेफड़ों को धूल और हानिकारक कणों से बचाता है. इसके लिए आप N99 मास्क जो 99% तक हानिकारक कणों को फिल्टर करता है का यूज कर सकते हैं.

इन छोटे-छोटे उपायों से आपको काफी राहत मिल सकती है लेकिन फिर भी अगर आपकी समस्या कम नहीं हो रही तो  डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

