दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की छत पर बनेगा रेड क्रॉस, जानिए- युद्ध के वो नियम जो हॉस्प‍िटल्स को रखते हैं सेफ

युद्ध के दौरान नागरिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा के लिए नियम तय हैं. इनके अनुसार अस्पताल, मेडिकल स्टाफ और घायलों पर हमला नहीं किया जा सकता. इन स्थानों को रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट या रेड क्रिस्टल जैसे प्रतीकों से चिह्नित किया जाता है जो इन्हें युद्ध में संरक्षित स्थल बनाते हैं.

What are the rules of war for hospitals (Representational Image by AI)