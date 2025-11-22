scorecardresearch
 

Bad Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल से हैं परेशान ? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, तुरंत दिखेगा फर्क

Bad Cholesterol Diet: आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत खान-पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या बेहद आम हो गई है. ऐसे में आज हम आपको किचन में रखें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं.

किचन की 5 चीजें जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में करेगा मदद (Photo- AI generated)
आज के समय में हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बन गई है जो दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देती है. बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कंट्रोल में रखना और गुड गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाना हार्ट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. इसके लिए दवाओं के साथ-साथ सही खान-पान और हेल्दी लाइफ्सटाइल अपनाना आवश्यक हो जाता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके शरीर में LDL को कम करने और HDL को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. ध्यान रखें कि ये फूड्स तभी असर करेंगे जब आप डॉक्टर की बताई दवाएं भी साथ-साथ लेंगे.

अलसी के बीज (फ्लैक्स सीड्स)

अलसी के बीज हार्ट हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इनमें फाइबर और ALA नाम का ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है. फाइबर आंतों में बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को धीमा करता है जबकि ALA सूजन कम करता है और ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है. पिसी हुई अलसी या अलसी का तेल बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है. आप इसे स्मूदी, दलिया, दही या बेक की गई चीजों में आसानी से शामिल कर सकते हैं.

ग्रीन टी

ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. रोजाना ग्रीन टी पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होता है और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है. ये एंटीऑक्सिडेंट शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं और लिवर को इसे बाहर निकालने में मदद करते हैं.

दालचीनी 

हमारी किचन में पाई जाने वाली दालचीनी किसी औषधि से कम नहीं है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल शरीर में सूजन और नुकसान को कम करते हैं जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है. दिन भर में 2 ग्राम तक दालचीनी लेना फायदेमंद माना जाता है. आप इसे चाय में डालकर या सब्जियों में मसाले के तौर पर डालकर ले सकते हैं.

हल्दी 

हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जो सूजन कम करता है. करक्यूमिन लिवर को सही से काम करने में मदद करता है और धमनियों में सूजन कम करके कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है. रोजाना हल्दी या करक्यूमिन लेने से कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है. आप इसे सब्जियों, दूध या चाय में डालकर ले सकते हैं. लेकिन हल्दी का सप्लिमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना न लें.

धनिया के बीज

धनिया के बीज आमतौर पर मसाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. इसका पानी बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ाने में मदद करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन शरीर में फैट को सही तरह से प्रोसेस करने में मदद करते हैं और दिल को बीमारियों से बचाते हैं. सुबह खाली पेट इसका पानी भी पी सकते हैं.

