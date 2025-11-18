scorecardresearch
 

पैरों की सूजन हो सकती है हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत, अनुभवी सर्जन ने बताया कब भागें तुरंत डॉक्टर के पास

पैरों में सूजन आम समस्या है, लेकिन कभी-कभी यह गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है. कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन के अनुसार, सूजन के कई कारण हो सकते हैं जैसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी, दिल, किडनी या लिवर की समस्या, दवाइयों का असर और लिम्फैटिक सिस्टम की खराबी.

पैरों में होने वाली सूजन को नजरअंदाज न करें. (Photo:freepik/Instagram@drjeremylondon)
पैरों में होने वाली सूजन को नजरअंदाज न करें. (Photo:freepik/Instagram@drjeremylondon)

Is Legs Swelling Dangerous: हाथ-पैरों में अक्सर सूजन हो जाती है, जिसे आमतौर पर लोग मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं. पैरों, टखनों या पैर की उंगलियों में सूजन आना अधिकतर मामलों में कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती है. मगर कुछ मामलों में खतरे की चेतावनी भी हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन, एमडी जिनके पास 25 साल का अनुभव है. उन्होंने अपनी एक पोस्ट में बताया कि पैरों में सूजन को एडेमा (Edema) कहा जाता है. यह तब होता है जब ब्लड सेल्स से अतिरिक्त लिक्विड रिसकर पैरों की त्वचा और ऊतकों में जमा हो जाता है. इससे आपके पैर सूजे हुए, भारी लग सकते हैं, और यहां तक कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो सकता है.

पैरों में सूजन के ये लक्षण हैं खतरे की घंटी

  • पैर फूले हुए दिखाई देते हैं
  • पैर भारी महसूस होते हैं
  • चलने-फिरने में कठिनाई

उन्होंने आगे कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं और सभी गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ गंभीर हो सकते हैं. डॉ. जेरेमी ने बताया कि ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

  • सही तरीके से नसें काम न करना: इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहते हैं, इस स्थिति में रक्त पैरों में जमा हो सकता है.
  • दिल, किडनी या लिवर की समस्या: अगर ये अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो शरीर में लिक्विड जमा हो सकता है.
  • दवाइयों का असर: हाई ब्लड प्रेशर, दर्द या हार्मोन संबंधी दवाइयां सूजन का कारण बन सकती हैं. 
  • लिम्फैटिक सिस्टम की समस्या:शरीर की ड्रेनेज प्रणाली ब्लॉक या ओवरलोड होने पर लिंफेडिमा नामक स्थिति पैदा हो सकती है.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jeremy London, MD (@drjeremylondon)

पैरों की सूजन कम करने के उपाय

  • चलना: साधारण वॉक करने से पैरों की मसल्स एक्टिव रहती हैं और ब्लड हार्ट की ओर लौटता है.
  • पैर ऊपर उठाना: सोते समय या आराम करते समय पैरों को दिल से ऊपर रखें.
  • कंप्रेशन स्टॉकिंग्स: यह पैरों से अधिक लिक्विड को बाहर निकालने में मदद करती हैं.

डॉक्टर के अनुसार, अधिकतर सूजन खतरनाक नहीं होती, लेकिन यह आपके शरीर की चेतावनी है. जल्दी सुनें, जल्दी कदम उठाएं, और किसी भी समस्या से पहले ही निपटें. अगर सूजन अचानक हो, केवल एक पैर में हो, या इसके साथ दर्द, सीने में बेचैनी या सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसे हल्के में न लें. यह ब्लड क्लॉट का संकेत हो सकता है और तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है.

