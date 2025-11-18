पैरों की सूजन हो सकती है हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत, अनुभवी सर्जन ने बताया कब भागें तुरंत डॉक्टर के पास

Is Legs Swelling Dangerous: हाथ-पैरों में अक्सर सूजन हो जाती है, जिसे आमतौर पर लोग मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं. पैरों, टखनों या पैर की उंगलियों में सूजन आना अधिकतर मामलों में कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती है. मगर कुछ मामलों में खतरे की चेतावनी भी हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन, एमडी जिनके पास 25 साल का अनुभव है. उन्होंने अपनी एक पोस्ट में बताया कि पैरों में सूजन को एडेमा (Edema) कहा जाता है. यह तब होता है जब ब्लड सेल्स से अतिरिक्त लिक्विड रिसकर पैरों की त्वचा और ऊतकों में जमा हो जाता है. इससे आपके पैर सूजे हुए, भारी लग सकते हैं, और यहां तक कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो सकता है.
उन्होंने आगे कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं और सभी गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ गंभीर हो सकते हैं. डॉ. जेरेमी ने बताया कि ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
डॉक्टर के अनुसार, अधिकतर सूजन खतरनाक नहीं होती, लेकिन यह आपके शरीर की चेतावनी है. जल्दी सुनें, जल्दी कदम उठाएं, और किसी भी समस्या से पहले ही निपटें. अगर सूजन अचानक हो, केवल एक पैर में हो, या इसके साथ दर्द, सीने में बेचैनी या सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसे हल्के में न लें. यह ब्लड क्लॉट का संकेत हो सकता है और तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है.