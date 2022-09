फैक्ट चेक: नामीबिया से लाए गए चीते के गाय का शिकार करने का वीडियो गलत, इसमें दिख रहा जानवर तेंदुआ है

क्या नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को खाने के लिए अब गायें मुहैया कराई जा रही हैं? सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा कर रहे हैं.

वीडियो में एक चित्तीदार जानवर गाय का शिकार करता दिख रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि ये जानवर हाल ही में भारत लाए गए चीतों में से एक है. ऐसा कहते हुए लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं.



मिसाल के तौर पर, एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, “हिरण के बाद गाय बनी आहार. मोदीजी के चीते के भोजन गाय के बाद मानव का भोजन हो तो कोई अतिश्योक्ति नही होनी चाहिए. आखिर क्या चाहते हैं मोती जी.”



इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि न तो ये वीडियो हाल-फिलहाल का है और न ही इसमें गाय का शिकार करता दिख रहा जानवर चीता है. ये वीडियो तेंदुए के गाय पर हमला करने का है जो इसी साल अगस्त में वायरल हुआ था. जबकि भारत में चीते 17 सितंबर को लाए गए थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड सर्च के जरिये तलाशने पर हमें ये वीडियो आईएफएस अधिकारी साकेत बडोला के 15 अगस्त, 2022 के एक ट्वीट में मिला. यहां साकेत ने गाय का शिकार कर रहे जानवर को तेंदुआ बताया है.

On display, the tremendous jaw strength of Leopard !!@susantananda3 @surenmehra @SudhaRamenIFS @PraveenIFShere pic.twitter.com/XWdG9tJz9F