फैक्ट चेक: जी-20 की इस बैठक में पीएम मोदी को किया गया नजरअंदाज? जानें वायरल दावे का सच

हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन को भारत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस दो-दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की साल 2020 के बाद पहली बार बातचीत हुई. इसके अलावा, 16 नवंबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता भी सौंपी.

इसी बीच सम्मेलन की एक तस्वीर के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रहे हैं. ये तस्वीर एक बैठक की है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत अन्य नेता साथ बैठे नजर आ रहे हैं. लेकिन पीएम मोदी इस तस्वीर से गायब हैं. इस बैठक में मोदी की गैरमौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है.

एक ट्विटर यूजर ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "बाइडेन ने G20 में बुलाई emergency meeting - लेकिन तथाकथित विश्वगुरु Modi को बैठक में नहीं बुलाया" वहीं कुछ लोगों ने तंज कसते हुए इस तस्वीर के साथ लिखा, "लगता है विश्वगुरु फोटो खींच रहा है."

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि जिस मीटिंग की फोटो वायरल है, उसमें नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) और जी-7 देशों के सदस्य देश शामिल हुए थे. भारत न तो नाटो का हिस्सा है और न ही जी-7 का. यही वजह है कि पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद नहीं थे. इसलिए इसमें उनकी गैर-मौजूदगी को भारत के लिए अपमान के तौर पर देखना सरासर गलत है.

किस बारे में हुई थी ये बैठक?

हमनें जी-20 सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक के बारे में मीडिया रिपोर्ट पढ़ीं. दरअसल नाटो देश पोलैंड के Przewodow गांव में 15 नवंबर को एक मिसाइल हमला हुआ. ये घटना यूक्रेन के शहरों पर चल रहे रूसी हमलों के बीच हुई थी. गौर करने वाली बात ये है कि पोलिश गांव Przewodow यूक्रेन की सीमा के पास ही है. इसलिए मीटिंग के समय तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि रूस ने ही पोलैंड पर हमला किया था.

हमले के बाद नाटो और जी-7 देशों ने मिलकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई. इस बैठक में उन सभी देशों की मौजूदगी रही जो इन दोनों गुटों में कम-से-कम किसी एक का हिस्सा हैं और जी-20 सम्मेलन के दौरान बाली में मौजूद थे.

बाली में इस आपातकालीन बैठक के बाद, व्हाइट हाउस और यूरोपीय संघ ने कनाडा, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के नेताओं की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया था.

Earlier, I met with G20 and NATO Leaders to discuss the explosion in Eastern Poland near the Ukrainian border.



We offer our full support for and assistance with Poland’s ongoing investigation. pic.twitter.com/KZcWZBo4VI