फैक्ट चेक: ट्रेन पर पत्थर मारते छोटे बच्चे का ये वीडियो भारत का नहीं, बांग्लादेश का है

किसी ट्रेन पर पत्थर मारते और उसे नुकसान पहुंचाते एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई एक ट्रेन नजर आ रही है. एक छोटा बच्चा ट्रेन के इंजन और बोगी को जोड़ने वाले हिस्से पर पत्थर मारते हुए नजर आ रहा है. साथ ही कुछ और बच्चे भी इंजन पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भारत का बताकर यहां की आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जाहिर कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर इसे इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “हमें उस पाकिस्तान से डर नहीं लगता जो हमारी भारतीय सीमा के बाहर है. हमें उन हजारों छोटे-छोटे पाकिस्तान से डर लगता है जो भारत के अंदर हैं.”

इसके अलावा वीडियो पर लिखा है, “खतरा पाकिस्तानी सेना से नहीं है खतरा है भारत में ही बैठे मजहबी विचारों से.” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो भारत का नहीं, बांग्लादेश का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये AL Amin Babukhali नाम के एक बांग्लादेशी फेसबुक अकाउंट पर मिला. यहां इसे 28 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया था. पोस्ट के कैप्शन में इसे कमलापुर का बताया गया है. कमलापुर, बांग्लादेश का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है.

फेसबुक पर मिले इस वीडियो को गौर से देखने पर साफ पता चलता है कि इसमें दिख रही ट्रेन भारत की नहीं है. मिसाल के तौर पर इसके इंजन पर बंगाली में लिखे शब्द नजर आते हैं. हालांकि ये साफ नहीं दिख रहे हैं. वहीं ट्रेन के डिब्बे पर ‘BR’ लिखा हुआ है जोकि बांग्लादेश रेलवे का संक्षिप्त रूप है और वहां की ट्रेनों पर लिखा होता है. साथ ही बंगाली में ‘Shovan’ और डिब्बे पर ‘..ter-City’ लिखा हुआ है. इससे अंदाजा लगता है कि ये एक Inter-City ट्रेन हो सकती है.

इसके बाद हमने बांग्लादेशी ट्रेन की तुलना वायरल वीडियो में नजर आ रही ट्रेन से की. दोनों काफी मिलती है. ट्रेन का डिजाइन, इसके डिब्बे पर लिखे ‘BR’ और ‘Inter-City’ हूबहू मिलते हैं.

‘Shovan’ के बारे में सर्च करने पर पता चला कि बांग्लादेशी ट्रेनों में ये एक तरह का डिब्बा होता है. इसमें आमने-सामने बैठने वाली सीटें होती हैं जो बेंच स्टाइल में बनी होती हैं. यहां की मेल और इंटरसिटी ट्रेनों में ऐसी सीटों वाला कोच होता है.

यानि साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो भारत का नहीं है.

