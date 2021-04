फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने नहीं किया खाली मैदान का अभिवादन, एडिट किया हुआ है ये वीडियो

कांग्रेस ने 2 अप्रैल 2021 को ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी की रैली का एक वीडियो शेयर कर सबको सकते में डाल दिया. वीडियो में पीएम मोदी एक खाली मैदान को देखकर अभिवादन की मुद्रा में हाथ ऊपर उठा रहे हैं. वीडियो में पास ही एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और कुछ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं. कांग्रेस के हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए अंग्रेजी में कैप्शन लिखा गया, जिसका हिंदी अनुवाद है, “एक और ओवरसाइट?”

दरअसल ‘ओवरसाइट’ शब्द के जरिये कांग्रेस ने यहां बीजेपी सरकार पर तंज कसा था कि क्या पीएम मोदी की ये हरकत भी एक गलती थी. ‘ओवरसाइट’ शब्द इन दिनों काफी चर्चा में है क्योंकि इसे हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस्तेमाल किया था. 31 मार्च 2021 को सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान किया था. लेकिन अगले ही दिन निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि छोटी बचत की ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस लिया जा रहा है और ये आदेश ‘ओवरसाइट’ यानी चूक की वजह से जारी हो गया था. इसी शब्द को भुनाते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया.

इस ट्वीट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है. हालांकि, बाद में कांग्रेस ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर इसे शेयर कर चुके थे.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के खाली मैदान को देखकर हाथ हिलाने का जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, उसे एडिट करके धुंधला किया गया है और उसकी आवाज हटाई गई है. असली वीडियो जयनगर, पश्चिम बंगाल में हुई मोदी की रैली का है जिसमें भीड़ भी देखी जा सकती है और भीड़ की आवाज भी सुनी जा सकती है.

कांग्रेस से जुड़ी रेशमा आलम ने 17 सेकंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “जिन्हें भीड़ नजर नहीं आ रही है, उन्हें अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए.”

Those who can't see the crowd go for eye check up . pic.twitter.com/BeVtVe57QG