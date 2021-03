फैक्ट चेक: असली नहीं है पीएम मोदी को धन्यवाद देने से जुड़ी महारानी एलिजाबेथ की वायरल तस्वीर

भारत दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने हाल ही में बताया कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की एक खेप शुक्रवार, 5 मार्च को लंदन पहुंची.

इसे ध्यान में रखते हुए फेसबुक और ट्विटर पर एक तस्वीर के जरिये दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोरोना वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है. लंदन के विश्वप्रसि‍द्ध पिकाडिली सर्कस पर एक विशाल स्क्रीन पर ये धन्यवाद ज्ञापन प्रदर्शि‍त किया गया है.

महारानी की तस्वीर के साथ इस स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है, “पीएम मोदी, हमें कोरोना वैक्सीन भि‍जवाने के शुक्रिया. आप बहुत अच्छे हैं.”

इस तस्वीर के साथ हिंदी में कैप्शन लिखा है, “जिस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, जिन्होंने हम 200 साल राज किया, वह भी आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए निवेदित हो धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं. लंदन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड को कोरोना वैक्सीन की मदद देने के लिए मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन.”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि जिस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. क्वीन एलिजाबेथ ने अब तक कोरोना वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देने संबंधी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

ऐसा दावा करने वाली कुछ पोस्ट के आर्काइव यहां, यहां और यहां देखा जा सकता है.

AFWA की पड़ताल

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर किया है, जिसमें से एक करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आएगी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि भारत में बनी वैक्सीन लंदन भेजी गई है, लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वारा पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद देने का जिक्र हो.

India-UK partnership in action. Made in India vaccines delivered in London today. #VaccineMaitri pic.twitter.com/hDqiysZRZF