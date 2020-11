फैक्ट चेक: क्या सोनू सूद ने की तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करने की अपील? फर्जी है वायरल तस्वीर

भारत में कोरोना लॉकडाउन के बाद से एक व्यक्ति ने खूब सुर्खियां बटोरीं. ये नाम है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का. सोनू सूद ने लॉकडाउन के समय पलायन कर रहे लोगों को उनके घर पहुंचाने में काफी मदद की थी. उनके इस काम को खूब सराहना मिली. अब बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले सोनू सूद की एक तस्वीर वायरल होने लगी है. तस्वीर के जरिये दावा किया जा रहा है कि सोनू सूद ने बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को वोट करने की अपील की है.

वायरल तस्वीर में सोनू सूद एक और आदमी के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का एक पोस्टर पकड़े नज़र आ रहे हैं. बैनर में लिखा है, "मतदान करें पलायन मुक्त बिहार के लिए , तेजस्वी भव: बिहार".

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल तस्वीर फर्जी है. असली तस्वीर में सोनू सूद एक पेंटिंग पकड़े हुए हैं जो उन्हें झारखंड के एक कलाकार ने गिफ्ट की थी. ये पेंटिंग सोनू सूद और उनके माता पिता की है जिसमें लोगों के पलायन को भी दिखाया गया है.

इस फर्जी तस्वीर को फेसबुक पर काफी शेयर किया जा रहा है. तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं, "सोनू सूद ने कहा बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी को वोट दें।". पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने भी लिखा है कि तस्वीर फर्जी है. वायरल पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें 'जागरण' की एक खबर मिली. खबर में असली तस्वीर मौजूद थी और इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी. खबर के मुताबिक, जमशेदपुर के एक कलाकार अर्जुन दास ने ये पेंटिंग लॉकडाउन के दौरान बनाई थी. अर्जुन ने पेंटिंग को ट्वीट किया था जिसके बाद सोनू सूद ने उन्हें मुंबई बुलाया था. ये तस्वीर भी उसी समय ली गई थी. सोनू सूद और अर्जुन दास की मुलाकात का एक वीडियो भी है जिसे अर्जुन ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था.

@SonuSood सोनू भाई , मुझे मुम्बई बुलाने और इतना सम्मान देने के लिये बहुत बहुत धन्यवाद, आभार 🙏💐💐 हमारा जमशेदपुर का प्यार आपके साथ हमेशा है कभी जरुर याद किजीये। मुझे गर्व होगा।

Also thanks to @shubhamVawasthi Bhai & @FcSonuSood pic.twitter.com/uZBnvOO4Lg