फैक्ट चेक: दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलाने पर नहीं मिली है कोई राहत, वायरल मैसेज के धोखे में ना फंसें

क्या दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर कई सालों से लगी रोक हटा दी गई है? सोशल मीडिया पर एक सरकारी दस्तावेज को शेयर करते हुए कुछ लोग यही कह रहे हैं.

लोग इस बात पर यकीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 'जी न्यूज' , '24expressnews' और 'घमासान' जैसी कई वेबसाइट्स ऐसी ही खबर बतायी.

वॉट्सएप से लेकर ट्विटर और फेसबुक तक, हर जगह इस कथित सरकारी ऐलान को खूब शेयर किया जा रहा है.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "#NGT द्वारा 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाई पाबंदी समाप्त। 5000 फीस दे कर अपनी 10 वर्ष पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल कार की RC रिन्यू करवाइए। भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना"

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगी रोक अभी भी बरकरार है और इसमें कोई राहत नहीं दी गयी है.

जिस सरकारी दस्तावेज की कॉपी लोग शेयर कर रहे हैं, वो असल में पुरानी गाड़ियो की खरीद-बिक्री से जुड़े एक दूसरे आदेश का है. इस दस्तावेज का दिल्ली-एनसीआर के पुरानी गाडि़यों वाले नियम से कुछ लेना-देना नहीं है.

पुरानी गाड़ियों पर एनजीटी की रोक है बरकरार

दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट में साफ तौर पर बताया गया है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन, और 15 साल से पुराने पेट्रोल व सीएनजी वाहनों पर प्रतिबंध बरकरार है. ये नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होता है. ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जारी किया था जिसका मकसद है प्रदूषण पर काबू रखना.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में दो फरवरी 2023 तक तकरीबन 54 लाख वाहन ऐसे पाए गए जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं.

हमने गौतमबुद्ध नगर के एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा को वायरल सरकारी आदेश की कॉपी भेज कर उनसे इसकी असलियत पूछी. उन्होंने भी बताया कि दिल्ली-एनसीआर में इन पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने का कोई आदेश नहीं आया है. उनके मुताबिक, "इसकी वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं जबकि ये आदेश एक दूसरे मुद्दे पर है. इसमें ऐसा कहीं लिखा है कि अब 10-15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में बैन नहीं किया जाएगा."

'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' के चेयरमैन विंकेश गुलाटी ने भी कहा कि लोग इस गलत मैसेज पर यकीन ना करें.

#Beware



NGT has 𝐧𝐨𝐭 allowed >10yrs Diesel & >15 yrs Petrol to be renewed in NCR.



The ban is still effective. #media is also getting entangled in misconstrued information!#Whatsapp #WhatsappForward pic.twitter.com/fLj5mIBfNi