कहां है Hum Paanch शो में दीवार में लटकी रहने वाली 'रजनी'?

90 के दशक के लोगों को अपने समय के कॉमिक शोज अच्छे से याद होंगे. इसमें से एक 'हम पांच' भी रहा है. इसमें मौजूद सभी किरदारों ने दर्शकों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन क्या आपको वह एक्ट्रेस याद है जो दीवार पर टंगी एक तस्वीर में ही नजर आती थी? एक्ट्रेस का सीरियल में नाम 'रजनी' था. 'रजनी' का जन्म 19 अक्टुबर, 1954 को हुआ था. इनके पिता विजय तेंदुलकर एक मशहूर नाटककार थे. उनकी दो बहनें और एक भाई था. कहा जाता है कि एक्ट्रेस का झुकाव बचपन से ही एक्टिंग की तरफ था. यही वजह थी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा. 47 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ था. हालांकि, एक्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर से भी जूझ रही थीं.

'रजनी' का रियल नाम प्रिया तेंदुलकर था. 70-80 के दशक में इन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा था. श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' में यह नजर आई थीं. इसके बाद कूब मराठी फिल्में कीं और सिल्वर स्क्रीन की दुनिया का हिस्सा बनीं. हालांकि, करीब 10 साल तक इन्हें संघर्ष करना पड़ा. बाद में 1995 में 'हम पांच' से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली. सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हो रहा है. इसमें उन किरदारों के बारे में बताया जा रहा है जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन महज एक तस्वीर में ही रहकर इन्होंने किरदारों से खूब बात की. दर्शकों का मनोरंजन किया.

