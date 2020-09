जब कपिल शर्मा ने BMC पर लगाया था रिश्वत लेने का आरोप, मचा था सियासी बवाल

कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर बीएमसी ने आज बुलडोजर चलाया है. हालांकि अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है. कंगना-शिवसेना के विवाद का ही नतीजा रहा कि कंगना रनौत का सपना रहे उनके ऑफिस पर बीएमसी ने जवाबी कार्रवाई की. लेकिन क्या आपको याद है सालों पहले कपिल शर्मा के बीएमसी के खिलाफ किए गए एक बयान से बवाल मचा था.

जब कपिल के ट्वीट पर मचा हंगामा

दरअसल कपिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट किया था, जिसमें ऑफिस खोलने के लिए बीएमसी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था. कपिल ने ये ट्वीट नशे में किया था. तब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और देवेंद्र फड़णवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे. कपिल ने लिखा था- मैं पिछले 5 सालों से 15 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा हूं. तब भी मुझे अपना ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी के अधिकारियों को 5 लाख देने पड़ रहे हैं. कपिल ने अपना ट्वीट पीएम मोदी को टैग किया था.

I am paying 15 cr income tax from last 5 year n still i have to pay 5 lacs bribe to BMC office for making my office @narendramodi