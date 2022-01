BB: मिड वीक एविक्शन में बेघर हुईं Rashmi Desai? गुस्साए फैंस बोले- नहीं देखेंगे शो

फिनाले से पहले बिग बॉस में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. ये ट्विस्ट है मिड वीक एविक्शन का. बिग बॉस का लाइफ फीड देखने वाले फैंस ऐसा अनुमान लगा रहे कि रश्मि देसाई मिड वीक एविक्शन में शो से बाहर हो गई हैं. एक्ट्रेस के फैंस काफी परेशान भी हो गए हैं.

बिग बॉस पर भड़के रश्मि देसाई के फैंस, बोले- शो नहीं देखेंगे

फैंस को लाइव फीड में कोई नजर नहीं आ रहा था. ना बेडरूम एरिया में और ना ही बाथरूम एरिया में. बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट्स का मेजर मूवमेंट ना दिखाई देने के बाद फैंस ने रश्मि देसाई के एविक्शन का अनुमान लगाया. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजीव अदातिया, जो कि स्पेशल पावर के साथ बीबी हाउस में आए हैं, उन्होंने रश्मि देसाई को उनके एविक्ट होने की जानकारी दे दी. रश्मि एविक्ट हुई हैं या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी हुए बिना फैंस मेकर्स पर गुस्सा उतार रहे हैं. वे शो को ना देखने की धमकी भी दे रहे हैं.

Truly hope Salman Praises

Rashami this Wkv she could’ve easily played the victim card instead she fought despite having no friends to support her and played really well which is so commendable #BigBoss15 #BB15 #RashamiDesai January 20, 2022

एक यूजर ने लिखा- वीकेंड का वार में सलमान खान को रश्मि देसाई की तारीफ करनी चाहिए. बिना किसी दोस्त के सपोर्ट के रश्मि ने शानदार गेम खेला है. कई यूजर्स ने कहा कि लाइव फीड में कुछ नहीं दिख रहा है. क्या घर में एविक्शन चल रहा है? एक शख्स लिखता है- मैं बिग बॉस देखना बंद कर दूंगा अगर रश्मि देसाई के साथ अनफेयर किया गया.

On one inside the house Not in bedroom no in bathroom area.



Is this eviction time????.#RashamiDesai #RashamiIsTheBoss #BBQueenRashami — BB_Queen_Rash❤️ (@bigboss15_tadka) January 20, 2022

Eviction process is taking place I think so LF is stuck 🙄 . Koi nhi dik Raha he #BB15

Pura kaali jagah dika rahe he #RashamiDesai — 😊 (@HeyU66788851) January 20, 2022

I will stop watching biggboss if you do unfair with Rashmi ma'am@ColorsTV #RashamiDesai pic.twitter.com/ymHLEsp99O — Bhuvan (@Bhuvan105690285) January 20, 2022

If rash is going to evict this week then no BB guys coz I started watching bb only from when rash entered..... without her i can't bakwas show scripted #RashamiDesai #BiggBoss — Niba Velip (@NibaVelip) January 20, 2022

रश्मि देसाई के फैंस का कहना है उन्होंने एक्ट्रेस की वजह से ही ये शो देखना शुरू किया है. वरना तो वो ये स्क्रिप्टेड शो नहीं देखते. अब फैंस के कयासों के बारे में क्या ही कहें. रश्मि के एविक्शन पर पहले से यूं अनुमान लगाकर परेशान होना भी ठीक नहीं है. अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा कौन शो से बाहर होता है.

फिनाले में पहुंचे ये घरवाले

करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, राखी सावंत, तेजस्वी प्रकाश ने फिनाले वीक में अपनी जगह पक्की कर ली है. बचे कंटेस्टेंट्स रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्जी और अभिजीत बिचुकले फिनाले वीक में अपनी जगह नहीं बना पाए.