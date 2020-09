अंकिता लोखंडे के नाम विकास गुप्ता का स्पेशल पोस्ट, लिखा- तू अच्छी है, तू सच्ची है

विकास गुप्ता की टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से अच्छी दोस्ती है. विकास सुशांत सिंह राजपूत के भी काफी करीब थे. विकास ने सोशल मीडिया पर अंकिता संग अपनी पुरानी तस्वीरों शेयर की हैं. साथ ही एक्ट्रेस के लिए कविता भी लिखी है.

अपनी पोस्ट में विकास ने अंकिता को अच्छी और भरोसेमंद इंसान बताया है. जो कि अपनी मां के लिए अभी भी बच्ची हैं. विकास के मुताबिक जो भी अंकिता की जिंदगी में आएगा उसकी जिंदगी को अंकिता खुशियों से भर देंगी. विकास ने अंकिता लोखंडे में उनके तरह की इकलौती इंसान बताया है.

अंकिता के लिए विकास गुप्ता की स्पेशल पोस्ट

अंकिता संग दो तस्वीरों के साथ विकास गुप्ता ने कैप्शन में लिखा- तू अच्छी है, तू सच्ची है. अपनी मां की अभी भी छोटी सी बच्ची है. ऊपर वाले ने तेरी किस्मत ऐसी रची है जिसके संग तू हो उसकी किस्मत में खुशियों की धूम मची है. तू लड़की भी अच्छी है, और दोस्त भी सच्ची है. अपनी मां की अभी भी छोटी सी बच्ची है. @anky1912 You r one of a kind ❤️.#ankitalokhande #throwbackthursday #vikasgupta #lostboyjourney

विकास गुप्ता की इस पोस्ट पर अंकिता ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने विकास के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- Vikaaaaaasssss❤️. बता दें, सुशांत सिंह की मौत के बाद अंकिता लोखंडे एक्टर के लिए न्याय की मांग कर रही हैं. इस मुश्किल घड़ी में अंकिता सुशांत के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी हैं. सुशांत और अंकिता सालों पहले एक-दूसरे के साथ रिलेशन में थे. 6 साल बाद उनका रिश्ता टूट गया था. वहीं विकास के भाई सिद्धार्थ गुप्ता भी सुशांत को जानते थे.