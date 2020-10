कविता कौशिक का फर्स्ट डे शो देख एक्स BB कंटेस्टेंट्स बोले- मजा आ गया

बिग बॉस 14 में कविता कौशिक की मौजदगी ने शो में जान डाल दी है. घर में पहले दिन कविता ने अपना दमखम दिखाया. कैप्टन कविता ने शार्दुल पंडित और पवित्रा पुनिया को नियमों का उल्लंघन करने पर खूब खरी खोटी सुनाई. इसी के साथ कविता ने ये बता दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं और डंके की चोट पर अपनी बात रखना जानती हैं. कविता के इस बेबाक और धाकड़ अंदाज से सेलेब्स भी खुश नजर आए.

कविता के सपोर्ट में एक्स बीबी कंटेस्टेंट्स

एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट रहीं काम्या पंजाबी, बंदगी कालरा और शेफाली जरीवाला ने ट्वीट कर कविता कौशिक की तारीफ की है. सीजन 13 में दिखीं शेफाली जरीवाला ने कविता को बॉस लेडी बताया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा- #BossLady कविता कौशिक I’m Love it !!!! वहीं बंदगी कालरा कहती हैं- ऐसा लगता है जैसे बॉस की शो में वापसी हो गई है. मजा आ गया. वहीं काम्या पंजाबी लगातार ट्वीट कर कविता को सपोर्ट कर रही हैं.

Looks like Boss has returned to the show @Iamkavitak 😃 . Maza agya !!!

आपको जानकर हैरानी होगी कि काम्या पंजाबी के मोटिवेट करने के बाद ही कविता बिग बॉस 14 में आई हैं. इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कविता ने किया है. अब जब कविता बिग बॉस में आ ही गई हैं तो काम्या ने उन्हें सपोर्ट करने का पूरा जिम्मा उठा लिया है. वे कविता को धाकड़ छोरी मानती हैं. उनके मुताबिक कविता ने शो में आते ही धमाका मचा दिया है.

Two best cops of the entertainment industry in one frame 😍💪🏽 @Iamkavitak @BeingSalmanKhan #CaptianKK #KavitaKaushik #DhakadChhori @ColorsTV #BB14 @ronnitb https://t.co/tvLMkQHIhQ