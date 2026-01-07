11 साल बाद टूटी शादी, किसके साथ रहेगी बेटी? मशहूर एक्टर ने किया खुलासा, बोला- 5 महीने से...

एंटरटेनमेंट की दुनिया में जितनी जल्दी शादियां होती हैं, उतनी ही जल्दी सेलेब्स के रिश्ते टूट भी जाते हैं. 'उड़ने की आशा' फेम एक्टर कृप कपूर सूरी का शादी के 11 साल बाद पत्नी सिमरन कौर संग तलाक हो गया है. नए साल से पहले 31 दिसंबर 2025 को कृप कपूर की पत्नी सिमरन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तलाक का ऐलान किया था. अब एक्टर ने खुद रिश्ता टूटने की वजह बताई है.
तलाक पर क्या बोले एक्टर कृप
कृप कपूर सूरी ने अपने टूटे रिश्ते पर बात की है. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने तलाक पर कहा- पिछले 5 महीनों से हम अलग ही रह रहे हैं. इस शादी को अब बचाया नहीं जा सकता. अलग होने का फैसला हमारी 6 साल की बेटी के लिए भी अच्छा है. मैं सिमरन को गुड लक विश करता हूं.
तलाक पर एक्टर ने आगे कहा- वक्त के साथ हमें एहसास हुआ कि हमारा माइंडसेट और चीजों को देखने का नजरिया अलग है. काफी बातचीत करने और सोच समझने के बाद हम साथ मिलकर इस फैसले पर पहुंचे.
तलाक के बाद किसके साथ रहेगी बेटी?
वहीं, एक्टर कृप कपूर सूरी की पत्नी सिमरन ने कहा- हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमने साथ में जो भी वक्त गुजारा है, हम उसकी इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं. हमारी बेटी के लिए हम स्कूल इवेंट्स साथ में अटेंड करेंगे और उसके लिए मिलते भी रहेंगे. हम एक दूसरे संग नॉर्मल बॉन्ड मैंनेट करेंगे, ताकि हमारी बेटी की खुशियों को प्रायोरिटी दे सकें.
बता दें कि कृप और सिमरन की शादी 6 दिसंबर 2014 को हुई थी. शादी के 6 साल बाद 2020 में दोनों बेटी के पेरेंट बने थे. मगर अब 11 साल बाद दोनों तलाक लेकर अलग हो गए हैं. कृप कपूर सूरी की बात करें तो वो कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं, जैसे- सावित्री, कलश, फुलवा, उतरन, जीत गई तो पिया मोरे.