तुनिशा की मां से बात, सीक्रेट GF की चैट डिलीट... शीजान खान के फोन से खुलेंगे राज?

एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है. तुनिशा शर्मा अपने को-एक्टर शीजान खान संग रिलेशनशिप में थीं. ब्रेकअप के बाद तुनिशा खुद को अकेला महसूस करने लगी थीं. इसी अकेलेपन की वजह से तुनिशा ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली, ऐसा अबतक सामने आया है. मामले में पुलिस ने शीजान खान को अरेस्ट किया है. पुलिस लगातार शीजान से पूछताछ कर रही है. केस में अब भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है.

मुंबई पुलिस सोमवार रात 2 बजे के करीब अली बाबा दास्तान- ए-काबुल सीरियल सेट से आरोपी शीजान को लेकर गई थी. उस सेट पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और सेट पर एक पेपर बरामद हुआ. पुलिस को मिले पेपर के किनारे पर शीजान लिखा हुआ है. वहीं पेपर के नीचे लिखा गया, 'He Is blessed to have me as a co-actor Woohooo.'

यही नहीं, सेट से पुलिस को 10 इंच लंबी कपड़े की पट्टी भी बरामद हुई है. पुलिस ने कहा की आरोपी शीजान खान का तुनिशा शर्मा के अलावा दूसरी अन्य लड़की के साथ अफेयर था. आत्महत्या के दिन आरोपी शीजान ने उस सीक्रेट लड़की से 2 घंटे तक कॉल पर बात की. पुलिस ये भी कह रही है कि शीजान जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड का भी पता लगा लिया है, लेकिन अभी उससे पूछताछ करना बाकी है.

सुसाइड करने से पहले तुनिशा-शीजान की हुई थी बातचीत

पुलिस की जांच में सामने आया है कि तुनिशा शर्मा ने फांसी लगाने से कुछ देर पहले आरोपी शीजान खान से बातचीत की थी. पुलिस जानने की कोशिश में लगी है कि शीजान से बातचीत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, जो तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया. पुलिस मामले में शीजान से लगातार पूछताछ कर रही है. पर वह ठीक से जवाब नहीं दे रहा है.

शीजान की कस्टडी को बढ़ाने की डिमांड कर रहे सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, अगर सीक्रेट गर्लफ्रेंड की उस चैट में कुछ गलत नहीं था, तो वह चैट डिलीट क्यों किया गया? पुलिस पता कर रही है कि आत्महत्या करने से पहले शीजान और तुनिशा के बीच क्या बात हुई थी. क्यों लंच के 15 मिनट के अंदर तुनिशा के मन में सुसाइड का ख्याल आया.

पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या का मामला काफी गंभीर है. इसकी वजह से जनता में आक्रोश फैल गया है. यही वजह है कि पुलिस तुनिशा सुसाइड केस की जांच काफी बारीकी से कर रही है. पुलिस ने आरोपी शीजान का मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसमें पुलिस को उनकी व्हाट्सएप चैट मिली है. इसमें शीजान, तुनिशा और तुनिशा की मां के साथ चैट है. व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है कि शीजान, तुनिशा की मां से भी बातचीत करते रहते थे. मोबाइल से इन सभी चैट्स को लैपटॉप पर ट्रांसफर कर लिया गया है. चैट के आधार पर ही पुलिस शीजान से बातचीत करेगी और मामले में नए सबूत जुटाएगी.

इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी शीजान को दिन में कई बार लॉकअप से निकाल कर उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो ना ही सवालों सही जवाब दे रहा है और ना ही जांच में पुलिस की मदद कर रहा है.

तुनिशा की मां के बयान होने अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं हैं. इसलिए जब तुनिशा की मां ठीक महसूस करेंगी. पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी.

'हिजाब पहनने लगी थीं तुनिशा'

वहीं तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा ने लव जिहाद का शक जताया है. उन्होंने अपने बयान में बताया कि तुनिशा हिजाब पहनने लगी थीं. तुनिशा के अंकल से बातचीत में पुलिस ने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं. पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने और 2 दिन की रिमांड ली है, तो उसमें चीजे सामने आएंगी. अंकल ने कहा कि तुनिशा के बर्ताव में कई बदलाव आए थे. शीजान से मिलने के बाद उसने हिजाब पहनना शुरू किया था. पुलिस को हर एंगल में जांच करनी चाहिए.

केस में सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या शीजान और तुनिशा धर्म की वजह से अलग हुए? या शीजान की जिंदगी में नई लड़की एंट्री से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई? वजह जो भी हो, लेकिन 20 साल की उम्र में तुनिशा का सुसाइड कर लेना हर किसी स्पीचलेस कर गया है.

कोर्ट ने शीजान की कस्टडी दो दिन के लिए और बढ़ा दी है. कोर्ट ने पुलिस को 30 दिसंबर तक की मोहलत दी है.