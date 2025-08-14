तुलसी विरानी या तारक मेहता के जेठालाल, TV की दुनिया का कौन है हाईएस्ट पेड एक्टर?

टेलीविजन की दुनिया भले ही बड़े पर्दे जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसने कई स्टार्स का घर दौलत और शोहरत से भर दिया है. छोटे पर्दे पर कई ऐसे पॉपुलर चेहरे हैं, जो एक एपिसोड के लिए तगड़ी फीस लेते हैं. जानते हैं छोटे पर्दे के हाईएस्ट पेड स्टार कौन है.

स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से टेलीविजन पर कमबैक किया है. शो के हर एपिसोड के लिए वो 14 लाख रुपये फीस ले रही हैं. CNN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फीस कंफर्म की और कहा कि अगर कोई एक्टर अपनी एक्टिंग से बेंच मार्क सेट करता है. आपको रेवन्यू देता है, तो उसे इतनी फीस क्यों नहीं मिलनी चाहिए.

रुपाली गांगुली

रुपाली गांगुली अनुपमा सीरियल से घर-घर में अपनी जगह बना चुकी है. उन्होंने अपनी स्ट्रांग और इमोशनल परफॉर्मेंस से फैन्स का दिल जीत लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, रुपाली प्रति एपिसोड 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

तेजस्वी प्रकाश

तेजस्वी प्रकाश फैन्स की चहेती एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्हें स्वारागिनी और नागिन 6 जैसे शोज में दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है. वो टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्हें प्रति एपिसोड करीब 2 लाख रुपये दिए जाते हैं.

कपिल शर्मा

कॉमेडी की दुनिया के बादशाह कपिल शर्मा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए वो प्रति एपिसोड 50 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

करण कुंद्रा

तेरे इश्क में घायल और कितनी मोहब्बत जैसे शो में अपनी एक्टिंग से फैन्स को इंप्रेस करने वाले करण कुंद्रा एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपये फीस लेते हैं.

हर्षद चोपड़ा

इन दिनों हर्षद चोपड़ा बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 में दिखाई दे रहे हैं. चर्चा है कि शो के एक एपिसोड के लिए वो 2.5 लाख रुपये ले रहे हैं.

दिव्यांका त्रिपाठी

दिव्यांका टीवी की दुनिया का जाना-माना चेहरा हैं. उन्हें बनू मैं तेरी दुल्हन और ये हैं मोहब्बतें शो के लिए पहचाना जाता है. एक्ट्रेस एक एपिसोड के लिए डेढ़ लाख रुपये लेती हैं.

जेनिफर विंगेट

जेनिफर विंगेट की पॉपुलैरिटी फैन्स के सिर चढ़कर बोलती है. उन्हें बेपनाह, बेहद और सरस्वतीचंद्र जैसे शोज के लिए दर्शकों का खूब प्यार मिला. जेनिफर प्रति एपिसोड 2 लाख रुपये फीस लेती हैं.

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना को अनुपमा शो में अनुज के किरदार में खूब पसंद किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्रति एपिसोड डेढ़ लाख रुपये लेते हैं.

दिलीप जोशी

दिलीप जोशी टेलीविजन के हाईएस्ट पेड स्टार्स से में से एक हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो जिस तरह जेठालाल के किरदार को जी रहे हैं, उसे देखकर कुछ भी कहना कम है. दिलीप जोशी प्रति एपिसोड डेढ़ लाख रुपये लेते हैं.

