क्रिकेटर श्रीकांत ने बताया घर के किस कोने में किया पत्नी को पहला Kiss, चर्चा में वीडियो

टीवी की दुनिया में नया शो आया है जो शादीशुदा रोमांटिक लाइफ जी रहे कपल्स को उनकी जवानी के दिनों की यादों में लेकर जा रहा है. शो का कॉन्सेप्ट घरेलू भी है और घर-घर में लोगों को पसंद आ रहा है. शो का नाम स्मार्ट जोड़ी रखा गया है जिसमें रोमांटिक कपल्स अपनी शादी के और उसके पहले के हसीन पलों को दोबारा जीने का एहसास करते हैं. शो में कई सारी सेलिब्रिटी जोड़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन क्रिस श्रीकांत भी शामिल हैं. वाइफ संग उनका एक फनी वीडियो सामने आया है.

प्रोमो में दिखा रोमांस

शो का प्रोमो रिलीज किया गया है जिसमें स्टेज पर के श्रीकांत और उनकी वाइफ विद्या का जबरदस्त अंदाज में स्वागत किया जा रहा है. इसके बाद दोनों अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हैं. विद्या अपनी पहली किस के बारे में बात करती हैं. श्रीकांत की वाइफ ने कहा- उस वक्त जब शादी हुई थी तो मैं बहुत यंग थी. अब जब हो रही है शादी तो मैं बहुत फनी फील कर रही हूं. दोनों ही ट्रेडिशनल आउटफिट में हैं.

Who says love wears off with time? Humari smart jodi Kris aur Vidya se milkar dekho!



