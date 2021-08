सिद्धार्थ शुक्ला से अफगान महिला की गुजारिश, 'मेरे देश के लिए दुआ करें'

तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है. तालिबान की सत्ता आ गई है, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी सहमे हुए हैं और देश छोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं. अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लागू होने से दुनियाभर के लोगों में दहशत का माहौल है. ऐसे में एक के बाद एक लोग ट्वीट कर वहां कि स्थिति बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी कई फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें लोग डरे-सहमे दिखाई दे रहे हैं. खासकर महिलाएं. कई लोग अफगानिस्तान की जनता की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं.

सिद्धार्थ ने किया अफगानिस्तान महिलाओं के लिए ट्वीट

इन्हीं सबके बीच सिद्धार्थ शुक्ला ने अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर एक फैन ने रिप्लाई किया. सिद्धार्थ ने लिखा, "अफगानिस्तान की महिलाओं को मेरा सलाम, वह जिस तरह अपने लिए खड़ी हो रही हैं, वह सच में काबिले-तारीफ नजर आ रहा है." इस पर एक फैन ने रिप्लाई करते हुए लिखा, "अफगानिस्तान की महिलाओं के प्रति आपकी जो सोच है, उसके लिए शुक्रिया. यहां कि स्थिति अच्छी नहीं है. मैं और मेरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वह काफी खतरनाक है. काबुल खतरनाक सिटी में तब्दील हो चुकी है, मेरे देश के लिए दुआ करें, हम सभी शांति चाहते हैं."

I am praying and I am sure a lot more like me will be praying too … you guys stay strong … god bless ❤️